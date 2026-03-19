Una squadra dei vigili del fuoco è stata aggredita la scorsa notte allo Zen 2 in via Costante Girardengo a Palermo. Un agguato teso da una cinquanta persone, non solo giovanissimi, ai pompieri che stavano spegnendo una catasta di legno appiccata nella notte di San Giuseppe, le cosiddette vampe.

Una squadra dei vigili del fuoco è stata aggredita la scorsa notte allo Zen 2 in via Costante Girardengo a Palermo. Un agguato teso da una cinquanta persone, non solo giovanissimi, ai pompieri che stavano spegnendo una catasta di legno appiccata nella notte di San Giuseppe, le cosiddette vampe.

Danni sono stati subiti anche ai mezzi delle squadre di soccorso raggiunti da pietre e bottiglie. I cinque vigili del fuoco sono finiti in ospedale. Dopo alcune ore sono stati dimessi.

Danni sono stati subiti anche ai mezzi delle squadre di soccorso raggiunti da pietre e bottiglie. I cinque vigili del fuoco sono finiti in ospedale. Dopo alcune ore sono stati dimessi.

Sono state almeno 5 le automobili date alle fiamme insieme a cassonetti, elettrodomestici, legna, mobili e divani.

Sono state almeno 5 le automobili date alle fiamme insieme a cassonetti, elettrodomestici, legna, mobili e divani.

Sono stati 40 gli interventi in città per le vampe in diverse zone della città. Gli incendi più grossi, oltre a quelli divampati nel pomeriggio, sono stati appiccati dalle 21 all’una di notte.

Fiamme anche alla Zisa, al Villaggio Santa Rosalia, all’Uditore e anche nella zona di Brancaccio. L’elicottero della guardia di finanza ha sorvolato la città fino a notte inoltrata. Alle operazioni di controllo hanno partecipato agenti di polizia, carabinieri e guardia di finanza.