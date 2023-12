Danneggiate le piante del locale "Botanico"

“Ci siamo svegliati così”. Questo è l’inizio del post pubblicato sui canali social dai proprietari del bar “Botanico”, attività del centro storico di Palermo finita questa notte nel mirino dei vandali. Secondo quanto scrivono i titolari del bar, alcune persone hanno danneggiato le piante presenti all’esterno del locale, spezzandole e rompendo i vasi che le contenevano. Un episodio denunciato online e che rappresenta l’ennesimo atto di criminalità all’interno del centro della città, colpito in questi giorni da una sequela infinita di furti con spaccata.

Nuovi atti vandalici in centro storico







A raccontare l’accaduto sono gli stessi proprietari dell’attività commerciale sui propri canali social. “Ci siamo svegliati così – scrivono -. Ci chiediamo: cosa sta diventando Palermo? In quattro anni di attività non era mai successa una cosa del genere“. Un episodio che, secondo i titolari, non è avvenuto a caso. Anzi, rappresenta la conseguenza dei controlli effettuati a tutela della clientela. “Da due settimane ci troviamo a controllare le nostre salette dai continui scippi, soprusi e furti. Ieri dopo diversi accorgimenti da parte dei clienti, abbiamo notato movimenti insoliti e questi tipi “all’opera”. Abbiamo deciso di metterci a muso duro e di guardia fino al momento di beccarli! E li abbiamo beccati! Ma tra urla e spintoni sono andati via”.

Secondo quanto riporta il post, ad aver causato problemi è stato un gruppetto di giovani, che poi ha abbandonato il luogo. Dopodichè, i titolari hanno chiuso la propria attività. Poi, questa mattina, l’amara sorpresa. “Il risultato è questo – scrivono, mostrando le piante e i vasi rotti a terra -. Per aver difeso la nostra clientela ed il diritto che ha la gente di godersi un posto come il nostro, di ballare nella propria comfort zone in maniera libera. Libera di lasciare un giubbotto o la propria borsa, rilassarsi. Invece no! Ricompreremo tutto – concludono – Ma volevamo che tutti voi viveste con noi questo disagio. Aiutateci a lottare contro queste situazioni“.

