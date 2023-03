Chiesti maggiori controlli all'interno del parco

Nuovo raid vandalico nella sede dell’associazione Pyc che si trova a Villa Trabia a Palermo, tra via Salinas e via Pier Santi Mattarella.

Nel corso della notte qualcuno ha divelto una grata di ferro e una finestra e dopo avere fumato crack ha portato via alcune bottiglie di alcolici. Un episodio analogo a quello del dicembre scorso.

Il post dell’associazione su Facebook “Non possiamo scoraggiarci”

“Non possiamo scoraggiarci – si legge sulla pagina Facebook dell’associazione – neanche per un minuto. Abbiamo un progetto da portare avanti e l’apertura stagionale della Villa alle porte, ma alcune riflessioni sono necessarie. C’è un ritorno prepotente all’utilizzo degli stupefacenti che spesso si combina con situazione di disagio sociale ed economico tra i ragazzi e le ragazze. Bisogna fare qualcosa, non ci tireremo indietro”.

Oltre a ciò, fanno notare i volontari, c’è anche un problema di sicurezza che riguarda il parco urbano: “Durante la notte è ancora troppo facile entrare o rimanere dentro il Parco di Villa Trabia. Per fortuna l’assessore al Verde Andrea Mineo, che ci ha espresso massima solidarietà, ci ha rassicurati sul fatto che alcuni lavori di adeguamento della villa sono già in corso e che anche il tema della sicurezza è stato preso in considerazione. Passata la rabbia torniamo a fare quello che ci piace di più: favorire l’aggregazione e l’emancipazione nella nostra magnifica città”.

«Esprimo profonda amarezza per gli atti vandalici che hanno colpito la sede dell’associazione Pyc, che si trova a Villa Trabia e, alla quale, insieme al sindaco Roberto Lagalla, voglio manifestare solidarietà e vicinanza. Negli ultimi mesi Villa Trabia ha cambiato volto e questo grazie agli sforzi messi in campo da questa amministrazione, che ha dato un impulso alla realizzazione di opere di manutenzione, riqualificazione e adeguamento che hanno reso il parco più bello e ospitale, consapevoli che non mancherà il nostro impegno affinché la Villa possa migliorare anche sul piano della sicurezza».

Così dichiara l’assessore alle Politiche Ambientali e al Verde Urbano Andrea Mineo.