Danneggiato l’istituto alberghiero “Borsellino”

I vandali a Palermo lasciano ancora il loro infame segno contro una scuola della città. Questa volta è toccato all’istituto superiore alberghiero “Paolo Borsellino”. Qualcuno ha distrutto i vetri delle finestre dell’immobile a colpi di pietra. Se ne è accordo il personale scolastico quando ha aperto l’edificio scolastico in via Nicolò Spedalieri questa mattina.

Denuncia alla polizia

Tre finestre del primo piano sono state danneggiate. Gli insegnanti hanno chiamato la polizia che indaga su questo ennesimo atto vandalico a Palermo ai danni delle scuole.

Una catena di episodi

Sono numerosi gli episodi di danneggiamenti di scuola da parte dei vandali. Nel dicembre scorso ci fu anche un furto. I ladri portarono via diversi computer dall’istituto d’istruzione superiore “Damiani Almeyda Crispi” in via Vivaldi a Palermo. Qualcuno nel week end si era introdotto nella scuola rubando tre notebook e un case di un computer fisso. Inoltre diverse aule furono vandalizzate e venne tagliato il cavo di rete che permetteva la connessione della Lim, la lavagna interattiva. In quella giornata non fu possibile svolgere le lezioni e gli alunni dell’istituto superiore tornarono a casa.

Danneggiamenti nella scuola Leonardo Da Vinci

Ancora danneggiamenti in una scuola a Palermo. Presa di mira, ancora una volta, la scuola “Leonardo da Vinci” in via Serradifalco a Palermo. Ben 7 i raid che si sono contati. “Ormai quello che si dovevano prendere se lo sono presi”, hanno detto sconsolati e rassegnati i professori. Nel corso della loro ultima incursione alcuni balordi hanno gettato barattoli di colore contro le pareti e nei pavimenti. Tante altre le scuole di Palermo prese di mira dai vandali e dai ladri. Prima la scuola “Pio La Torre” in via Nina Siciliana dove dei ragazzi sono entrati per tre volte di fila danneggiando e rubando oggetti. A seguire la “Leonardo da Vinci” in via Serradifalco. Adesso anche l’istituto “Borsellino”.