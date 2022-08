Rubato materiale di cancelleria, danneggiati alcuni armadietti

Incursioni e furti nella scuola Pio La Torre in via Nina Siciliana a Palermo. Alcuni teppisti sono entrati nell’istituto e hanno messo a soqquadro l’edificio portando via materiale di cancelleria e danneggiando alcuni armadietti.

L’irruzione è avvenuta probabilmente nel fine settimana. Se ne è accorto il personale scolastico non appena hanno riaperto l’istituto. Sono in corso indagini della polizia per risalire agli autori. Da verificare se nel lesso scolastico ci sono o meno le telecamere di sorveglianza.

Atti vandalici contro la sede dell’Aism

Ma non finisce qui. Due raid vandalici nel giro di pochi giorni nella sede AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) di via Spinasanta 170 a Palermo. In realtà si tratta della terza incursione da maggio a oggi, e bisogna includere anche il furto di un’autovettura dell’Associazione che è poi stata ritrovata.

Gli intrusi hanno messo a soqquadro alcune stanze della sede, rotto la macchinetta del caffè, divelto delle porte, lanciato per aria dei documenti. Hanno portato via un telefono cellulare, di poco valore, ma importante strumento di lavoro per i volontari.

L’amarezza, lo sconforto e la rabbia

“Siamo amareggiati, e siamo sconfortati, e siamo anche arrabbiati. Ma ci siamo, sempre, e ci saremo per tutte le persone con sclerosi multipla” ci tiene a precisare il commissario della sezione di Palermo, Angela Martino.

Potrebbe trattarsi di una intimidazione: “Siamo spaventati”

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi per capire se si tratta di vandali o visto i due raid in pochi giorni piuttosto di una intimidazione. “Siamo spaventati. Non abbiamo timore a dirlo: abbiamo paura se qualcuno per due volte in pochi giorni, e per tre volte in pochi mesi, mette a soqquadro la nostra sede solo per il piacere di compiere un atto vandalico e forse per intimorirci. La paura accompagna da sempre le persone con sclerosi multipla e quindi con gli anni abbiamo imparato a conviverci ed a gestirla. Non sappiamo perché qualcuno voglia intimidire dei volontari di un’associazione che si occupa di sclerosi multipla. Ma non possiamo più credere ai balordi”.

Raid alla Leonardo Da Vinci

Raid vandalico nella Leonardo Da Vinci De Amicis di via Serradifalco, a Palermo qualche settimana fa. Ignoti, dopo aver rimosso i sensori del sistema di allarme, si introducono a scuola devastando i locali. Secondo le segnalazioni di alcuni abitanti del quartiere si tratterebbe di ragazzi ventenni. Ne diedero notizia il segretario della Flc Cgil Sicilia, Adriano Rizza, il segretario della Flc Cgil Sicilia con delega ai dirigenti scolastici, Katia Perna, il segretario della Flc di Palermo, Fabio Cirino.