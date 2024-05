Vittima dell'accaduto l'esponente di "Oso" Giulia Argiroffi

Avrebbe rimproverato una signora per il mancato rispetto di un divieto d’accesso nei pressi di una scuola. A pagarne il prezzo è stata la sua auto. Ennesimo atto intimidatorio subito dalla consigliera comunale di “Oso” Giulia Argiroffi.

Auto vandalizzata. La causa: un rimprovero per il mancato rispetto di un divieto d’accesso

Il fatto è avvenuto fra le strade del centro di Palermo intorno alle 9 di questa mattina. Via che, in passato, è già stata protagonista di simili violazioni. Tanto da portare il Consiglio Comunale a votare un ordine del giorno all’unanimità nel settembre del 2022 per tutelare i residenti e gli studenti delle scuole limitrofe. Ma i passaggi non consentiti continuano ogni giorno. Uno di questi è stato notato questa mattina proprio dalla stessa Giulia Argiroffi, la quale avrebbe segnalato la violazione alla guidatrice dell’auto in questione.

Per tutta risposta, la donna è scesa dall’auto e, racconta l’esponente di “Oso”, ha iniziato a gridarle contro. Da lì sarebbe partita l’escalation di violenza, culminata nel danneggiamento della vettura della consigliera comunale. Giulia Argiroffi ha trovato tagliate tutte e quattro le ruote della sua auto, mentre il lunotto posteriore del veicolo è stato mandato in frantumi attraverso l’utilizzo di un masso. Purtroppo, non è la prima volta che la consigliera comunale è vittima di atti d’intimidazione. “E’ il decimo episodio di questo tipo che subisco da quando sono consigliere comunale“, ha dichiarato a BlogSicilia la Argiroffi. L’esponente di “Oso” milita fra i banchi del Consiglio Comunale dal 2017. La rappresentante dell’assemblea cittadina fa sapere di aver già presentato denuncia alle forze dell’ordine su quanto accaduto.