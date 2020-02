Bloccati dai militari della stazione Crispi

Sono andati a rubate uno scooter a bordo di un motociclo anche questo rubato. I carabinieri della stazione Crispi hanno arrestato C.S. 44 anni e L.G.N. 29 anni, entrambi palermitani accusati di tentato furto aggravato e ricettazione.

I due sono stati sorpresi a Palermo in via Siracusa mentre stavano portando via un Piaggio Liberty, Nel corso dei controlli è stato accertato che anche lo scooter che avevano era stato rubato lo scorso mese.

Gli arresti sono stati convalidati e il giudice ha disposto per entrambi la misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. I motocicli sono stati restituiti ai legittimi proprietari.