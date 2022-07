le trattative

Fa discutere a Palermo il varo della giunta Lagalla e la polemica, in questi giorni di grande caldo, diventa rovente. Lo stesso calore che sta portando in “cottura” il team che affiancherà il sindaco eletto del centrodestra.

Attesa per la prossima settimana

“La giunta è in fase di cottura, non di ebollizione”. Lo dice il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, rispondendo a una domanda dei cronisti che, a margine della conferenza stampa di presentazione del 398esimo Festino di Santa Rosalia, gli chiedevano notizie sul varo della giunta. Mercoledì Lagalla aveva assicurato: “Entro i primissimi giorni della prossima settimana presenteremo la squadra di governo”.

Si attende il fine settimana

Intanto continua ancora il dibattito interno alla coalizione che ha eletto il nuovo primo cittadino. L’impressione è che ci sarà una squadra di Governo che vedrà un mix fra assessori politici e tecnici. Persino qualche partito potrebbe fare qualche nome di stampo neutrale. Roberto Lagalla ha rimandato al fine settimana gli incontri con le anime del centrodestra palermitano. Ciò per riorganizzare le deleghe degli assessorati, in modo da garantire maggiore omogeneità nella gestione della cosa pubblica. Un restyling durante il quale l’ex assessore regionale sta continuando la serie di incontri con i principali dirigenti comunali. Ciò per capire competenze e necessità dei vari assessorati.

Sulla pandemia, prudenza del sindaco

Tra gli altri argomenti anche la Pandemia e l’emergenza covid.”La pandemia si è trasformata ed è diventata ed endemica, ma questo non annulla il rischio. In questo momento prevale comunque il senso di liberazione, di gioia e delle tenebre che possano trasformarsi in luce ma sul piano della prudenza raccomando l’uso delle mascherine”. ha aggiunto Lagalla a margine della presentazione del 398esimo Festino di Santa Rosalia, che ritorna dopo il periodo pandemico. “La protezione è ancora necessaria per evitare una diffusione che possa assumere numeri pericolosi con rischio per i più fragili e i più deboli”, ha concluso Lagalla.