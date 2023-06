Vasco Rossi accende Palermo per i due concerti “Manco da troppo tempo”

Michele Giuliano di

07/06/2023

E’ un Vasco Rossi carico quello che si appresta ad esibirsi il 22 e 23 giugno a Palermo. Una città calda che lo attende con ansia, la dimostrazione è il sold out per entrambi i concerti oramai da mesi. D’altronde da queste parti non si vede da quasi un ventennio, 18 anni per l’esattezza. Ieri, poco prima di una delle 4 date bolognesi, ha detto in conferenza stampa: “Dopo di qui andiamo verso sud, Roma e poi Palermo. Da qui manco da tanto tempo”. Poche parole che sono bastate ad accendere ancor di più l’entusiasmo dei suoi fan .

Quest’anno niente San Siro, e scatta l’ironia

Prima di parlare proprio di Palermo, Vasco ha voluto anche ironizzare. Parlando del suo tour ha detto: “Quest’anno ho saltato San Siro perché era già occupato da troppe Superstar”. E’ parsa una battuta sferzante, proprio di quelle alla Vasco. Chissà cosa celano queste parole.

La grande attesa sta per terminare

Il doppio appuntamento è previsto per il 22 e 23 giugno. Vasco Rossi tornerà in questo modo non solo nel capoluogo siciliano ma segnerà anche la riapertura dello stadio “Barbera” ai grandi eventi. L’ultima volta di Vasco Rossi fu 18 anni fa, si esibì al Velodromo “Borsellino”. Poi il grande vuoto nei suoi tour annuali con grande dispiacere per le migliaia di fans che non hanno mai smesso di seguirlo. E’ già tutto esaurito per i due concerti: complessivamente venduti 74 mila biglietti. Una enormità, ma non per una rockstar come lui. Il sold out per Vasco Rossi è la normalità.

Biglietti introvabili

L’evento è già sold out da diversi mesi. Soltanto alla fine dello scorso aprile la manifestazione ha ricevuto l’ok dagli uffici dell’assessorato comunale al Patrimonio. Ad essere autorizzato il Palermo calcio a sottoscrivere un accordo con Live Nation, azienda che si sta occupando della gestione e dell’organizzazione della manifestazione. Assenso che pone fine ad una diatriba tutta burocratica iniziata a dicembre 2022. Questione che si era manifestata nei giorni scorsi quando, in seguito ad una riunione avuta fra la società del Palermo Calcio e la Commissione Bilancio del Comune di Palermo, si era evidenziata l’assenza, a poco più di due mesi dall’organizzazione dell’evento, di un accordo firmato .