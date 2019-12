le regate saranno dal 3 all'8 dicembre

Vela olimpica, tre palermitani volano in Nuova Zelanda per il mondiale, valido come selezione per le Olimpiadi.

Due sono atleti del Circolo Lauria: l’allenatore Gabriele Bruni e il Rule Advisor Luigi Bertini.

Insieme a loro Luciano Marchese, osteopata e fisioterapista.

Sono stati convocati dalla squadra nazionale olimpica per i mondiali ad Aukland.

Le regate saranno dal 3 all’8 dicembre.

Gli azzurri, guidati dal tecnico Gabriele Bruni, sono Ruggero Tita e Caterina Banti, campioni del mondo in carica in classe Nacra17.