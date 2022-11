Il sopralluogo dell'assessore Sabrina Figuccia

Dopo otto anni di attesa, si avvicina il giorno della riapertura del Velodromo di Palermo. Un impianto nato per ospitare le gare di ciclismo su pista ma che, sia per necessità che per virtù, si dirige verso una natura polivalente, aprendo le porte a sport quali rugby e football americano. Futuro prossimo confermato anche dall’assessore allo Sport Sabrina Figuccia, in visita questa mattina nell’impianto di via Lanza di Scalea insieme ai tecnici del Coime. Visita per verificare lo stato di avanzamento dei lavori sul campo in erba sintetica. Terreno di gioco che dovrebbe essere pronto entro fine novembre. Fatto che garantirebbe la possibilità di riaprire l’impianto entro fine anno, rispettando così le previsioni dell’Amministrazione Comunale.

Il sopralluogo dell’assessore Figuccia

Intervenuta ai nostri microfoni, l’assessore allo Sport Sabrina Figuccia ha fatto il punto sul sopralluogo effettuato questa mattina nell’impianto di via Lanza di Scalea. “Per quanto riguarda il campo, si sta ultimando la posa dell’ultimo strato di sabbia. Hanno lasciato dei fori per la predisposizione delle cosiddette camice, dove verranno inserite le porte di rugby, football e calcio. I lavoratori hanno portato le balle del futuro tappetino sintetico, stoccandole qui in attesa dell’imminente collocazione”.

Spazio a rugby e football americano

Terreno di gioco che, secondo le previsioni dichiarate negli scorsi giorni, dovrebbe essere ultimato entro fine novembre. Una volta concluse le operazioni, si dovrà pensare al futuro dell’impianto, anche se l’assessore Figuccia sembra già avere le idee chiare. “Principalmente, gli sport che si potranno praticare saranno rugby e football americano, in quanto il terreno di gioco possiede i requisiti per l’omologazione. Poi, ovviamente, si potranno tenere allenamenti anche di altri sport, fra questi il calcio”.

Sull’anello di ciclismo su pista

Nodo da sciogliere invece quello del futuro della pista di ciclismo. L’anello, vecchio e con alcuni problemi strutturali, non rispetta più i requisiti richiesti a livello internazionale. Fatto che potrebbe richiedere ulteriori interventi in futuro. “Sulla pista di ciclismo, ci sono dei tecnicismi da chiarire con la Federazione. Nel tempo, sono cambiate le misure della pista e le regole di omologazione della stessa. Forse si dovrà fare un altro anello, ma bisogna parlarne con gli addetti ai lavori“.

“Apriremo il Velodromo entro la fine del 2022”

Chiusa finale sulla data di fine lavori. L’esponente della Giunta guidata da Roberto Lagalla conferma la volontà di una riapertura entro la fine del 2022, anche se per la tribuna coperta i tempi sono più lunghi. “L’idea rimane di aprire il campo entro fine anno. Sulla tribuna coperta, c’è un problema di alcune travi ammalorate e su cui si dovranno fare degli interventi. In particolare, sono tre quelle che hanno bisogno di manutenzione. Su questo aspetto, i tecnici sono ottimisti”.