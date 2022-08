Le parole dell'assessore Sabrina Figuccia

Si lavora alacremente per completare tutti gli impegni necessari a garantire lo svolgimento del concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori, in programma il 25 agosto presso il Velodromo di Palermo. Un evento sul quale si è sollevato un alone di polemiche, in seguito alle condizioni in cui versa l’impianto di via Lanza di Scalea da oltre otto anni. Fatto che non ha frenato l’organizzazione dell’evento, al netto di alcuni lavori eseguiti sul campo, adibito per l’occasione ad area concerti.

Figuccia: “Non ci sono state fornite le autorizzazioni”

Una manifestazione nata sotto il segno delle polemiche, con un rimpallo di responsabilità fra i vertici del Coime e l’allora assessore allo Sport Paolo Petralia Camassa. Ciò relativamente all’autorizzazione necessaria ad eseguire l’evento. Documento non fornito nemmeno all’attuale assessore al Ramo Sabrina Figuccia, che conferma ai nostri microfoni tutte le sue perplessità. “Ho avuto una serie di incontri in merito agli adempimenti tecnici relativi al concerto fissato per il 25 agosto prossimo al Velodromo di Palermo. Ad oggi, mancano una serie di adempimenti tecnici. Non ci è stata fornita dalla precedente amministrazione alcuna autorizzazione. E’ chiaro che, dal mio punto di vista, questo non è il modo corretto di organizzare un evento di simile portata, soprattutto in un impianto pubblico”.

“Nosta volontà è far svolgere l’evento”

Difficoltà che, secondo l’esponente della Giunta di Roberto Lagalla, non dovrebbero rappresentare un problema insormontabile in vista dello svolgimento dell’evento. “Detto questo, la nostra volontà è quella di rendere possibile la realizzazione dell’evento. A tal proposito, stiamo avviando tutte le interlocuzioni necessarie al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione. E’ chiaro che c’è una commissione tecnica, che dovrà valutare la sussistenza delle condizioni necessarie. Da parte nostra c’è la volontà di collaborare affinchè si possa realizzare un evento che comunque rappresenta un importante volano economico per la città“.

“Velodromo è impianto sportivo”

Operazioni che si sono svolte e dovranno continuare a svolgersi al netto della necessità di salvaguardare i lavori di ripristino della struttura. E’ la stessa Sabrina Figuccia a ricordare la funzione primaria del Velodromo, ovvero l’utilizzo in qualità di impianto sportivo. “Ciò al netto della tutela dell’impianto e dei lavori effettuati dal Coime in questi anni. Ricordiamo infatti che, al di là del concerto, il Velodromo rimane un impianto sportivo. E tale deve tornare ad essere“.

L’ottimismo della Rapisarda Management

Parole, quelle dell’assessore, che invitano alla calma. Un sentimento diverso rispetto a quello filtrato questa mattina dalle parole emesse dalla Rapisarda Management, azienda organizzatrice dell’evento. “Dalla riunione di ieri sono venuti fuori elementi chiari che permettono di predisporre la fase finale che porterà alla realizzazione del concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori al Velodromo di Palermo. I tecnici – continua Giuseppe Rapisarda – hanno individuato gli ultimi passaggi e noi abbiamo dato la nostra disponibilità per realizzare l’evento. È necessario, però, che tutte le parti lavorino in sinergia per permettere alla città di poter ospitare un evento musicale atteso da molto tempo. Noi siamo ottimisti e faremo la nostra parte”.

“Dopo la riunione di ieri – conclude Rapisarda – sono stati fugati tutti i dubbi e adesso l’organizzazione del concerto è certezza anche perché il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore al Turismo Sabrina Figuccia, tutta la giunta e gli uffici preposti hanno espresso la chiara volontà di ospitare l’evento in città”. Da Catania quindi trapela ottimismo. Nonostante alcune difficoltà tecniche, l’evento dovrebbe comunque svolgersi regolarmente.