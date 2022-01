Vendita quote Gesap, Unicoop Sicilia dice no e attacca Orlando

Cerca di lanciarsi dal terzo piano, donna di 40 anni salvata dai poliziotti a Palermo

Ha cercato di togliersi la vita scavalcando la ringhiera di un balcone. E’ stata salvata in extremis dagli agenti della polizia di Stato. Il salvataggio è avvenuto il giorno di Capodanno in un appartamento di via Umberto Giordano, ha visto per protagonista una donna di 40 anni – che vive co...