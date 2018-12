i fatti a balestrate

I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Partinico hanno denunciato in stato di libertà, con l’accusa di truffa, due palermitani, A.f. 57enne e G.g. 53enne.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, condividendo gli esiti dell’attività d’indagine, rinviava a giudizio per il reato di truffa aggravata in concorso i due uomini, individuati quali autori di una truffa avvenuta nell’anno 2017 in Balestrate (PA), in danno di un 69enne.

Nella circostanza, i due, simulando di essere rispettivamente un marinaio spagnolo ed un gioielliere di Balestrate, traevano in inganno il malcapitato facendosi consegnare la somma di 4.500 euro e di 3.000 dollari in contanti per il pagamento di falsi gioielli risultati privi di valore commerciale.