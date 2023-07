Il venerdì nero dei bambini, uno morto in asilo, due precipitati dal balcone, il mistero dell’aggressione ai soccorritori

29/07/2023

Il venerdì nero per i bambini siciliani. Ben due piccoli caduti dal balcone in circostanze da chiarire in due diversi quartieri di Palermo, un terzo morto a scuola a Caltabiano anche lì in circostanze da comprendere meglio.

Bambina vola dal balcone in corso dei Mille

Una bimba è caduta da un balcone in corso dei Mille ma gli abitanti impediscono i soccorsi. E’ successo nella giornata di ieri, venerdì 28 luglio.

Dopo l’incidente sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma infermiere e medico sono stati bloccati e picchiati da parenti e amici della piccola. Sarebbe stata un’aggressione violenta.

Soccorritori aggrediti, soccorso ritardato

Sono state fasi concitate alla fine delle quali, comunque, la bimba è stata portata all’ospedale Di Cristina in coma. Le sue condizioni sono gravissime. Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato.

La famiglia in vacanza in Sicilia

La bimba è nata in Germania da genitori palermitani che si trovavano qui in vacanza. Secondo le notizie fin qui disponibili sarebbe caduta dal primo piano, da un’altezza di circa cinque metri. La bambina si trovava sul balcone con alcuni parenti. Le condizioni della piccola sono molto gravi ed è ricoverata in rianimazione dopo essere stata intubata.

Le indagini

Le indagini, condotte dalla polizia, dovranno fare luce anche sull’aggressione ai sanitari che sono intervenuti e che avrebbe ritardato i soccorsi e dunque l’arrivo della piccola in ospedale.

Sono stati diversi minuti concitati. Il mezzo è stato circondato da partenti e amici e preso a calci e pugni. Sull’ambulanza c’erano una dottoressa e un infermiere che per lunghissimi istanti non sono riusiciti a scendere dal mezzo per prestare i primi soccorsi

Bimbo di un anno e mezzo cade dal balcone al Borgo Vecchio

Un altro bambino di un anno e mezzo è caduto dal balcone nelle stesse ore ma in un diverso quartiere di Palermo . E’ successo in via Ettore Ximenes al Borgo Vecchio. Anche in questo caso il piccolo è caduto dal primo piano mentre si trovava insieme ai parenti. Sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale Di Cristina in codice rosso. Il bimbo è cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.

Terzo bambino muore in asilo

Tragedia consumata, invece, a Calatabiano nel Catanese dove un bambino di 18 mesi è morto nel pomeriggio di giovedì. Secondo una prima ricostruzione avrebbe avuto una crisi respiratoria. A lanciare l’allarme è stata una maestra. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, ma il personale medico, vista la gravità della situazione, ha chiesto l’intervento dell’elicottero. I sanitari hanno tentato di rianimarlo ma con esito negativo.

Procura Catania apre inchiesta, disposta autopsia

La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia per accertare con certezza le cause del decesso. Indagini, affidate ai carabinieri, sono state avviate anche per verificare la tempistica dei soccorsi.