La programmazione in ciascuna diocesi

Il Venerdì Santo è uno degli appuntamenti più importanti dell’anno liturgico. Il giorno del martirio di Gesù ricordato con le processioni per le strade delle città. Un momento solenne di intensa suggestione e coinvolgimento per i fedeli che affollano le strade. Come da disposizioni, vescovi e sacerdoti quest’anno celebreranno da soli i riti sacri e, pertanto, l’atto di adorazione della Croce mediante il bacio e le eventuali processioni sono limitati al solo celebrante. Ecco gli orari delle celebrazioni e i link alle dirette:

Arcidiocesi di Palermo

Ore 19 – celebrazione della Passione di Cristo presieduta dall’arcivescovo Corrado Lorefice in diretta social (clicca qui) e in tv: Tele Scout Europa – Canali 199 e 667 e Video Mediterraneo (In diretta) Tele One – canale 19 (In differita). Video Regione – canale 16 (In differita).

Diocesi di Cefalù

Il Vescovo celebrerà l’Ufficio delle Letture, le Lodi mattutine e altre parti della liturgia delle ore in Basilica Cattedrale. Queste non saranno trasmesse dai canali social diocesani. Alle ore 15.00 presiederà l’Azione liturgica

pomeridiana dalla Basilica Cattedrale, secondo la forma propria prevista dal messale. La celebrazione sarà trasmessa sui canali social della Diocesi. I Parroci celebreranno l’Azione liturgica pomeridiana nella Chiesa parrocchiale,

come previsto dal Messale. La diretta trasmessa sui canali social della Diocesi (clicca qui).

Arcdiocesi di Agrigento

Ore 12 – Via Crucis dalla Cappella del Redentore.

Ore 16 – Celebrazione della Passione di Cristo. Per la diretta video clicca qui. Per la diretta audio clicca qui.

Diocesi di Caltanissetta

Ore 17 – celebrazione della Passione di Cristo. Al termine ogni parroco farà l’ostensione della croce ai fedeli percorrendo da solo alcune vie della parrocchia. Per la diretta video clicca qui.

Diocesi di Mazara

Ore 15.30 – celebrazione della Passione. In diretta dalla Cattedrale “Santissimo Salvatore” (clicca qui per la diretta)

Diocesi di Acireale

Ore 16.30 celebrazione della Passione di Cristo. Per la diretta streaming clicca qui

Diocesi di Monreale

Ore 16 – celebrazione della Passione presieduta dal mons Michele Pennisi. Clicca qui per la diretta video

Diocesi di Ragusa

Ore 17 – celebrazione della Passione presieduta da mons. Carmelo Cuttitta. Sarà possibile seguire le dirette su Tele Pegaso (canale 812 del digitale terrestre) o tramite i seguenti canali: www.cattedraletv.it, www.diocesidiragusa.it, www.insiemeragusa.it, www.radiokaris.it, le pagine Facebook di Diocesi di Ragusa; sulle frequenze FM 87.8 e 99.3 di Radio Karis inBlu e sul Canale Youtube di Radio Karis Ragusa.

Diocesi di Nicosia

Ore 17 – celebrazione della Passione di Cristo.

Ore 19 – Via Crucis dalla Cappella del Padre della Provvidenza. Per la diretta video clicca qui.

Arcidiocesi di Catania

Ore 17.30 celebrazione della Passione di Cristo. Per la diretta video clicca qui.

Diocesi di Trapani

Il vescovo presiede in Cattedrale in diretta social e televisiva la celebrazione dell’adorazione della croce alle ore 12.30.

Alle ore 14 i fedeli sono invitati ad esporre un drappo rosso su balconi e davanzali con il quale, spiega il vescovo “vogliamo ricordare il sangue che Gesù ha versato per la salvezza del mondo”.

Alle ore 19 su Telesud Trapani il vescovo Fragnelli presiederà la Via Crucis con i “Misteri” di Trapani dalla Chiesa del Purgatorio di Trapani. Diretta sulla pagina Facebook (clicca qui)

Diocesi di Noto

Ore 17 – Via Crucis dalla parrocchia San Paolo Apostolo di Pozzallo

Ore 19 – Celebrazione della Passione dalla parrocchia Sacro Cuore di Pachino. In diretta streaming sui canali Youtube e Facebook. Sarà possibile seguire la celebrazione in diretta TV su Video Regione (LA2) canale 98 del digitale terrestre e su Canale8 Canale73 del digitale terrestre.

Diocesi di Patti

Ore 18 – celebrazione della Passione, in diretta su Facebook (clicca qui) e sul canale 14 del digitale terrestre.

Arcidiocesi di Messina

Ore 15 – Via Crucis dall’Oratorio della Pace (chiesa Barette)

Ore 19 – celebrazione della Passione di Cristo, in diretta social dalla Basilica Cattedrale (Facebook – YouTube – diocesimessina.it)

Diocesi di Piazza Armerina

Ore 17 – celebrazione della Passione. Per la diretta video clicca qui