Vigili del fuoco e forestale in azione in provincia di Palermo per spegnere una ventina di incendi. I roghi tutti dolosi sono stati appiccati approfittando della prima domenica di caldo.

Le fiamme sono divampate a San Giuseppe Jato, Torretta, Cinisi, Piana degli Albanesi, Bagheria, Misilmeri, Capaci.

Incendi anche nel corleonese, a Caccamo, Termini Imerese. Numerose le squadre impegnate per spegnere gli incendi che al momento non minacciano le abitazioni.