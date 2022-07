Turano "Sosteniamo imprese siciliane e loro marchi"

La produzione biologica siciliana sbarca a Norimberga, in Germania, alla BioFach, la fiera annuale più importante al mondo dedicata ai prodotti del settore. Sono 29, infatti, le aziende isolane presenti all’edizione estiva della BioFach 2022 che si chiuderà il 29 luglio ammesse a partecipare dopo aver risposto all’avviso del dipartimento delle Attività Produttive, nell’ambito delle attività di promozione dell’export.

Sei provengono dall’area di Ragusa e altrettante da quella di Siracusa, cinque dal Catanese, quattro del territorio di Trapani, tre dall’Agrigentino, due dalla provincia di Caltanissetta e da quella di Palermo e una da Enna.

Turano “A Norimberga per sostenere imprese siciliane e loro marchi”

“Siamo a Norimberga – evidenzia l’assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano – per sostenere le imprese siciliane presenti con i loro marchi, qualificare e valorizzare l’attività laboriosa dei nostri bravi imprenditori e per far conoscere i loro prodotti nel mondo. Sono molto contento di contribuire a portare avanti questo processo di internazionalizzazione delle imprese. Lo stiamo facendo con entusiasmo con il presidente Musumeci, con il governo regionale e il dipartimento Attività produttive, per mettere in vetrina le migliori aziende dell’Isola e i loro prodotti e per consentire agli importatori stranieri di poter vendere la nostra produzione di eccellenza”.

Allestito ampio stand espositivo

In fiera è stato allestito un ampio e colorato spazio che ospita gli stand espositivi delle aziende note per le produzioni agroalimentari che vanno dai vini alla cioccolateria, dall’olio di oliva alla frutta e ortaggi, dai legumi secchi ai cereali, dal caffè torrefatto alle bibite, e infine, dalle paste alimentari alle farine biologiche.

L’agroalimentare e il no food

Le imprese siciliane dell’agroalimentare si sono candidate (o potranno farlo) a partecipare alla fiera Summer Fancy Food di New York, al Biofach di Norimberga previsto per il 25-29 luglio, alla manifestazione londinese Speciality & Fine Food Fair del 5 e 6 settembre e ancora la manifestazione Sana di Bologna (8-11 settembre) e Sial che si svolgerà a Parigi dal 15 al 19 ottobre. All’Ism di Colonia dal 29 gennaio al primo febbraio 2023 ci saranno invece le aziende del settore agroalimentare dolciario mentre quelle del no food potranno partecipare al Marca di Bologna che si svolgerà dal 18 al 19 gennaio 2023.