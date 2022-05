Pubblicato l’avviso per partecipare

Saranno dodici le fiere internazionali che vedranno la partecipazione delle aziende siciliane. Pubblicato l’avviso per la partecipazione di piccole e medie imprese siciliane alle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali in calendario fino al primo bimestre 2023. L’assessorato regionale alle Attività produttive ha stabilito le modalità di partecipazione, nell’ambito dell’azione 3.4.1 del Po Fesr 2014/2020, rivolto alle aziende dei settori agroalimentare, moda, gioielleria, casa e design, agroalimentare (biologico), edilizia e design, nautica, agroalimentare (dolciario) e no food.

Nuove opportunità

“Se l’ultimo scorcio del 2021 è stato il periodo della ripartenza delle fiere – dice l’assessore alle Attività produttive, Mimmo Turano – adesso con la programmazione per il 2022 e la prima parte del 2023 vogliamo tornare alla normalità programmando per tempo gli appuntamenti e dando nuove opportunità alle imprese siciliane. Abbiamo un calendario fitto di appuntamenti fieristici ma anche un bagaglio di esperienza e resilienza accresciuto dalla difficoltà della pandemia che ha consentito a molte imprese di crescere soprattutto nella capacità di fare e-commerce”.

L’agroalimentare e il no food

Le imprese siciliane dell’agroalimentare potranno candidarsi a partecipare alla fiera Summer Fancy Food di New York in programma dal 12 al 14 giugno, al Biofach di Norimberga previsto per il 25-29 luglio, alla manifestazione londinese Speciality & Fine Food Fair del 5 e 6 settembre e ancora la manifestazione Sana di Bologna (8-11 settembre) e Sial che si svolgerà a Parigi dal 15 al 19 ottobre. All’Ism di Colonia dal 29 gennaio al primo febbraio 2023 ci saranno invece le aziende del settore agroalimentare dolciario mentre quelle del no food potranno partecipare al Marca di Bologna che si svolgerà dal 18 al 19 gennaio 2023.

Gioielleria, moda, edilizia, nautica e casa

Per le aziende del settore gioielleria è, invece, prevista la partecipazione a Vicenza Oro che si terrà nella città del Palladio dall’8 al 12 settembre mentre il settore moda, casa e design avrà come destinazione Milano per Homi Fashion e Homi Casa la manifestazione prevista a Milano dal 16 al 19 settembre. Tornano nel calendario delle manifestazioni internazionali anche due celebri eventi per il settore dell’edilizia e della nautica: il Big Five Dubai (5-8 dicembre) e il Boot di Dusseldorf in programma per il primo mese del 2023.

Le istanze

Sono ammesse a presentare domanda di partecipazione le piccole e medie imprese, le reti di imprese legalmente costituite, consorzi e società consortili anche in forma cooperativa, con sede legale o unità operativa locale destinataria dell’intervento nel territorio siciliano. Le scadenze dei termini di presentazione delle domande, per ciascuna manifestazione fieristica, sono indicate all’interno dell’avviso, consultabile sul sito della Regione siciliana. La prima data di scadenza utile è quella del 23 maggio 2022, l’ultima è il 15 settembre 2022. Le istanze vanno inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it.