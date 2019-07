Domani è il 27simo anniversario della strage di via D’Amelio, il 19 luglio 1992 a Palermo, dove vennero uccisi il procuratore aggiunto Paolo Borsellino e cinque agenti della polizia di Stato di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina e il Movimento delle Agende Rosse e i Centro Studi “Paolo e Rita Borsellino” hanno organizzato numerose iniziative per ricordarlo a Palermo.

Dalle 9 alle 13 all’albero della Pace di Via D’Amelio la manifestazione; “Coloriamo Via D’Amelio: il 19 luglio per i cittadini di domani” – Animazione, laboratori, letture per bambine e bambini a cura del “Centro studi Paolo e Rita Borsellino”.

In collaborazione con gli studenti del Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria UKE, Nati per leggere Sicilia, Laboratorio Zen insieme, Associazione “Il Quartiere” di Monreale, Centro di animazione territoriale “San Giovanni Apostolo”, Centro “Santa Chiara”, Associazione Lievito, Emmaus Palermo, campo estivo CONI “Sport: un diritto per tutti”, “Casa di Paolo”. Poi alle 14 via alla manifestazione dal palco “Io ci SARÒ, tu ci sei STATO ?” ore 14.45 – “Orfani di Stato” – Interventi dei familiari delle vittime della strage di Via D’Amelio e dei familiari di vittime di mafia tra cui: Vincenzo Agostino, Angela Manca, Stefano Mormile, Brizio Montinaro, Rosaria Scarpulla e Francesco Vinci.

Aprono l’evento gli “Our Voice” ore 16.58 – Minuto di silenzio ore 17.00 – Salvatore Borsellino recita la poesia “Giudice Paolo” di Marilena Monti ore 17.30 – “Testimoni di ingiustizia” con Piera Aiello, Ignazio Cutrò, Gianfranco Franciosi. Introducono gli studenti dell’I.P.I.A. – Emanuela Loi di Sant’Antioco (CI) ore 18.00 – “Verità di Stato, Verità di tutti?”. Incontro con i magistrati Sebastiano Ardita, Roberto Scarpinato, Giuseppe Lombardo e l’avvocato Fabio Repici, modera il giornalista Giuseppe Lo Bianco. Alle ore 21.45 spettacolo del duo “I Sansoni”.

A seguire Presentazione del libro “Paolo Borsellino – Cosa nostra spiegata ai ragazzi” con Salvatore Borsellino e il giornalista Marco Lillo. Alle 20 da piazza Vittorio Veneto si svolgerà la fiaccolata in memoria delle vittime della strage organizzata dal “Forum 19 Luglio” (cartello che raggruppa trasversalmente associazioni, movimenti ed istituzioni) e “Comunità ’92”. E’ prevista la partecipazione di Giorgia Meloni leader di Fratelli d’Italia.

