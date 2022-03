Danni a causa del vento dalla sera e per buona parte della notte a causa del vento. Crolla una palazzina, alberi sulla sede dell’autostrada e viene giù un pannello in cartongesso all’interno dell’aeroporto Falcone Borsellino causando l’evacuazione dei passeggeri e lo stop ai voli.

Aeroporto nuovamente operativo nella notte

E’ tornato operativo all’1,35 della notte l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo che era stato chiuso in seguito alla procedura di emergenza e all’evacuazione dei passeggeri presenti all’interno del terminal alcuni dei quali sono stati presi dal panico.

“Raffiche di vento fino a 64 nodi – si legge in una nota diffusa dalla Gesap, la società che gestisce lo scalo palermitano – hanno causato danni rilevanti alle strutture interne ed esterne del terminal passeggeri, interessato da diversi cantieri di lavori. La forte intensità del vento ha causato la rottura della porta a vetri di uno dei gate al piano inferiore dedicato agli imbarchi. Il vento si è fatto spazio con forza verso l’interno del terminal, abbattendo la parete divisoria con pannelli di cartongesso (cesate) utilizzati per delimitare i cantieri di lavoro”.

Il ‘crollo’ del pannello alle 22,30

Il ribaltamento della parete è avvenuto alle 22,30 circa. Immediatamente è scattato il piano di emergenza dell’aeroporto. I passeggeri in sala, in attesa dell’imbarco, sono stati fatti evacuare attraverso il varco staff. Non ci sono stati feriti. Il personale dell’aeroporto ha dato assistenza. Le compagnie hanno previsto per i passeggeri il trasferimento in hotel.

Aeroporto chiuso per procedura d’emergenza

A mezzanotte è stato diffusa un nota di chiusura dell’aeroporto, inizialmente fino alle 02.30. Lo scalo aeroportuale è invece tornato operativo all’01,35 e le compagnie hanno riprogrammato i voli del mattino. La Gesap comunica infine che dal primo pomeriggio di ieri, a causa del forte vento di Scirocco, sei voli sono stati deviati verso gli aeroporti di Catania e Lamezia Terme e altri otto sono stati cancellati.

Alberi in strada, chiusa la A19

Il forte vento che sta spirando in queste ore sul capoluogo siciliano sta causando diversi danni. Sono tante le chiamate al centralino del 112, al fine di segnalare situazioni di pericolo. Il caso più eclatante si è verificato sull’autostrada A19 Palermo-Catania. Tre alberi sono caduti in seguito alle forti raffiche di vento che stanno spirando sul capoluogo siciliano. Uno di questi si è abbattuto sulla corsia del raccordo della A19, tra lo svincolo di Palermo Giafar e Villabate, in direzione Catania. Al momento non ci sono notizie di danni a cose o persone. Il traffico però è paralizzato. L’arbusto infatti ostruisce tutta la sede stradale, impedendo il passaggio ai mezzi che si trovano in questo momento incolonnati sulla carreggiata.

Autostrada riaperta

L’autostrada è stata riaperta dopo che Vigili del Fuoco e protezione civile hanno liberato la sede stradale. Le operazione di rimozione di alberi e rami caduti in strada sono continuate in città e in provbincia per tutta la notte e in parte dovranno essere ultimate nel corso della giornata

Crollo parziale di una palazzina al Borgo vecchio

Paura nella notte inoltre all’interno del quartiere di Borgovecchio. E’ crollato il tetto di una palazzina in via Ettore Ximenes. L’episodio è avvenuto intorno alle 22.30, quando i residenti della zona hanno avvertito un forte boato provenire dalla strada. A cedere la pavimentazione fra piano terra e primo piano. Sul posto è immediatamente giunto il personale dei vigili del fuoco, che sta lavorando sul posto con l’appoggio di due camion e di una autovettura. La polizia municipale ha provveduto a chiudere al transito la strada all’incrocio con via Archimede. Ciò per favorire le operazioni di messa in sicurezza.