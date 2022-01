Il traguardo raggiunto dalla “Palestra Popolare Palermo”

Due medaglie d’oro e altrettanti record per la “Palestra popolare Palermo” alle gare nazionali di panca. Alla sesta prova di “panca open classic”, che si è svolta nello scorso fine settimana al palazzetto dello sport di San Zenone al Lambro, è arrivato un doppio oro e doppio record italiano per i due atleti della struttura palermitana. Sabato mattina, durante le gare delle categorie femminili, Verdiana Mineo, atleta senior 76 chili, ha sollevato 110 chili sulla panca in terza prova, conquistando il record italiano di categoria e sollevando il peso più elevato di tutte le atlete femminili in competizione.

Domenica altro record

Domenica è stata la volta di Omar Diallo, atleta originario della Guinea che si allena alla “Palestra Popolare Baliano” di Genova, che ha totalizzato, in una gara molto combattuta, 195,5 chili raggiungendo il gradino più alto del podio e il record italiano di categoria. Questa alzata è valsa anche l’assoluto per l’atleta più forte di tutta la competizione tra tutte le categorie.

Ora il Powerlifting a marzo

Adesso Verdiana Mineo, di ritorno dal mondiale in Svezia lo scorso ottobre, si prepara per i campionati nazionali senior di Powerlifting di marzo: “Grazie a tutti i miei compagni di squadra, ai miei allievi, a chi mi segue sempre dalla Sicilia, a chi crede in me – ha dichioarato soddisfatta dopo la prova di questo week-end -. Fino a qualche tempo fa quello che sta avvenendo adesso mi sembrava irrealizzabile e lontano. L’impegno vince su tutto, allontana le distrazioni e distrugge gli impedimenti lungo il percorso”.

Diallo: “Dedico la vittoria a…”

Ecco le parole di Omar Diallo, già campione italiano di panca 2021 che riconferma il titolo anche in questa prima gara del 2022: “Dedico questa vittoria alla mia piccola Sira che mi ha seguito da casa, sono sicuro che questo record sarà un punto di partenza per altre grandi soddisfazioni”.