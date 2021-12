Cresce la vergogna buche. C’è una buca al centro di via Volturno! E’ la novità di questa mattina, una novità della quale Palermo e i palermitani non si stupiscono più

Buca segnalata con un cassonetto al centro della strada

Per evitare incidenti, rischi e danneggiamenti la buca v a, intanto, segnalata. Come? Con un cassonetto a,l cento della strada.

Questa è la storia di questa mattina di via Volturno e aree limitrofe. La buca viene segnalata alla palermitana e il traffico impazzisce.

Traffico impazzito per la vergogna buche

Un vero e proprio caos in tutta la zona del tribunale ma la conseguenza è che ad impazzire sono anche le strade limitrofe e, man mano, tutto il centro storico nell’ora di punta.

Questo succede perché Palermo è strettamente interconnessa e appena si blocca una arteria ne risentono anche le altre

Una task force anti buche

Già fa ridere leggendo il sottotitolo. Per affrontare le buche in città Palermo mette in campo addirittura una task force. Naturalmente adesso si attende il piano Marshall per le riparazioni e i finanziamenti interplanetari con l’intervento degli alleati USA.

Si perché Palermo non è più in grado di farcela da ola neanche a metterci una pezza, anzi stavolta è il caso di dire a tappare le buche.

Un servizio, quello della manutenzione stradale, in questo momento vacante. Ad occuparsi degli interventi di somma urgenza è Rap, partecipata del Comune di Palermo che, in passato, era assegnataria dell’intero servizio.

Da luglio 2020 infatti, l’azienda non è più chiamata a realizzare i lavori di rifacimento di strade e marciapiedi. Se prima già andava male adesso va decisamente peggio. Ciò per l’esclusione dal contratto di servizio degli interventi a causa di mancanza di personale da parte della partecipata. Così Rap rimane soltanto obbligata, da specifiche ordinanze sindacali, al monitoraggio e agli interventi sulle situazioni di emergenza.

Caruso (Rap): “Già superata la quota degli interventi previsti”

A parlare dell’emergenza manutenzione stradale è l’amministratore unico Girolamo Caruso. “A salvaguardia dell’incolumità pubblica la Rap nonostante dovrebbe garantire, dall’accordo integrativo, 1033 interventi mensili, ha già comunque abbondantemente superato il tetto previsto. Oggi, a causa delle copiose piogge, le richieste di pronto intervento e messa in sicurezza da parte degli organi istituzionali, vigili e protezione civile sono infatti dell’ordine di 1300 e più interventi mensili. Siamo consapevoli che l’avere superato il tetto di 1033 interventi/mese non ci darà titolo per avere riconosciuto l’eccedenza in termini monetari”.

Chi ci salverà? Probabilmente nessuno e alla fine tutto finirà in un enorme buco nero chiamato Palermo