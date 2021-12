Le strade di Palermo distrutte e pericolose dopo le abbondanti piogge degli ultimi giorni. Sono decine le auto danneggiate da quelle che sono vere e proprie voragini. Danni che si tradurranno in innumerevoli azioni risarcitorie da parte di chi ha subito un danno proprio a causa del manto stradale delle strade palermitane malmesse. “Città piena di buche, saremo sommersi dai risarcimenti, assessore si dimetta”, dice il consigliere di Italia Viva Chinnici.

Chieste le dimissioni dell’assessore

“Le strade di Palermo sono degne di uno scenario di guerra: piene di buche, avvallamenti, rotte o riparate alla peggio. Da via Oreto a via Roma, da via Messina Marine al Cep, nessuno fa manutenzione e la giunta Orlando, unica responsabile di questo disastro, non trova di meglio che provare a scaricare sul consiglio comunale le colpe dell’ennesimo fallimento del sindaco. Il risultato è che i palermitani rischiano la pelle ogni giorno e che il Comune sarà sommerso dalle richieste di risarcimenti che si trasformeranno in debiti fuori bilancio per la prossima Amministrazione. L’assessore Prestigiacomo si dimetta immediatamente e poi si intervenga in somma urgenza con ogni mezzo possibile”. Lo dice il capogruppo di Italia Viva al consiglio comunale di Palermo, Dario Chinnici.

Affidamento a rilento

“Da un anno e mezzo il Comune dovrebbe affidare ai privati la manutenzione delle strade – continua Chinnici – ma ancora non siamo nemmeno alla pubblicazione del bando da 44 milioni di euro e nel frattempo si è andati avanti con affidamenti temporanei a Rap che però non riesce a far fronte a tutte le richieste d’intervento. Anche l’alibi della mancata approvazione del piano triennale delle opere pubbliche è ormai caduto: la giunta adesso non ha più scuse, perché l’iter della gara è ancora ferma? Nel frattempo i palermitani rischiano tutti i giorni la propria salute per andare al lavoro, triste epilogo di una sindacatura che speriamo termini il prima possibile”.