Il programma

Al via il Festival titolo “Metro Art & Theater edizione 2024 nell’anno Giubilare Rosaliano” a firma dell’Associazione E.C.U. con la direzione artistica di Francesco Panasci. Primo appuntamento il 16 giugno 2024. Metro Art & Theater nella sua edizione 2024 avrà quale tema principale la “Santuzza” di Palermo con concerti dedicati al 400° anno di festeggiamenti a Santa Rosalia.

“Santa Rosalia come Santa Cecilia, protettrice degli artisti palermitani”; questa la visione della direzione artistica e degli artisti coinvolti nel progetto Metro Art & Theater 2024 nell’anno Giubilare Rosaliano, che hanno voluto, attraverso i propri progetti artistici, omaggiare la Santuzza. Gli stessi musicisti, attori, pittori etc. che attraverso l’espressione artistica, dai balconi, i social, le dirette streaming pregavano la Santuzza affinché, per la seconda volta, potesse liberare Palermo dalla peste contemporanea, il Covid.

Chi canta, chi suona, chi danza, chi recita “prega due volte” con il proprio stile, con la propria musica, con le proprie recitazioni, danze e qualsiasi altra forma di arte.

L’espressione artistica conduce al divino, oggi come allora, da Palermo si leva un’unica preghiera rivolta a Rosalia, con le rappresentazioni artistiche in luoghi pubblici e in presenza di pubblico.

Cosa è Metro Art & Theater

Metro Art & Theater è una Kermesse nata nell’anno 2018, a sostegno delle eccellenze artistiche siciliane, con particolare attenzione agli artisti che nascono, si formano e crescono professionalmente nel territorio palermitano, ideato e diretto dal Maestro Francesco Panasci; un’iniziativa radicata nel territorio già da anni e ideata e promossa dall’Associazione ECU che nelle scorse edizioni ha riscosso notevole successo e consenso da parte delle Istituzioni che lo hanno sostenuto attraverso un concreto contributo economico.

Si tratta di un “contenitore culturale e mediatico” atto a promuovere i territori e le aree di intervento e rivitalizzazione sociale e culturale del contesto urbano e i siti culturali favorendo i turismi nella nostra città e in generale in Sicilia.

Tra gli scopi principali del Festival vi è la valorizzazione territoriale di luoghi e siti decentrati dalla città, tant’è che nelle ultime due edizioni è stata data particolare attenzione alle zone periferiche tanto del Comune di Palermo quanto della Città Metropolitana ovvero nei comuni della ex Provincia di Palermo, grazie anche alla partecipazione agli avvisi indetti dall’amministrazione Comunale di Palermo per l’accesso al FUS.

Come si articola l’edizione

Metro Art & Theater, in questa edizione 2024, è concomitante con l’anno Giubilare Rosaliano e, attraverso le attività di spettacolo, sarà parte integrante del gremito programma di spettacoli, tra concerti e rappresentazioni teatrali, promossi dal Comune di Palermo in occasione dei festeggiamenti per i 400 anni di storia, di arte e spettacolo dedicati alla santa patrona di Palermo.

Le attività di spettacolo dal vivo del progetto Metro Art & Theater sono da sempre volte all’incremento dell’inclusione sociale, al riequilibrio territoriale e con esse alla tutela occupazionale dei nostri artisti, nonché alla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale attraverso la realizzazione di progetti artistici.

Il progetto, in particolar modo in questa edizione, è volto a far conoscere anche altre forme artistico-culturali, connesse a Santa Rosalia, in zone decentralizzate (periferie), perseguendo dunque le finalità di inclusione e coesione sociale nelle aree di intervento e rivitalizzazione sociale e culturale nel contesto urbano di riferimento.

Metro Art & Theater edizione 2024 nell’anno giubilare Rosaliano si articola in n. 5 appuntamenti e si svolgerà nel segno del 400° anniversario del Festino di Santa Rosalia, patrona di Palermo e come questo, nella storia della città, abbia positivamente influito nella valorizzazione del patrimonio culturale mediante le attività di spettacolo finalizzate all’inclusione culturale e sociale e contribuito alla promozione dell’immagine della Città di Palermo favorendone inoltre l’incoming turistico.

Programma dei 5 appuntamenti

Il primo appuntamento sarà domenica 16 giugno 2024 presso la chiesa Madre SS Maria delle Grazie, di Isola delle Femmine, ore 21.00.

Tre musiciste siciliane che hanno il comune obiettivo interpretare un vasto repertorio musicale che spazia dal periodo classico a quello contemporaneo attraverso l’unione di tre nobili strumenti: pianoforte Giuseppina Cascio, violino Mariangela Lampasona e violoncello Sabrina Colajanni , meglio conosciute come “Trio Mulè” che per l’occasione vogliono trasformare in “Brio” in Eterna Rosalia e l’importanza della credenza nella santa protettrice di Palermo anche nei confronti degli artisti del territorio palermitano.

Il secondo appuntamento sarà il 22 giugno 2024 FisarVoice in “E’ una rosa Rosalia” c/o Anfiteatro Comunale di Ventimiglia di Sicilia ore 21.00 Voce Marianna Costantino, fisarmonica Pierpaolo Petta, contrabasso Francesco Rabboni, batteria Fausto Riccobono.

FisarVoice è concerto affascinante e coinvolgente, del noto fisarmonicista Pierpaolo Petta alla fisarmonica e della cantante Marianna Costantino con Francesco Rabboni al contrabasso e Fausto Riccobono alla batteria. In occasione del 400° anno dei festeggiamenti del festino di Santa Rosalia, il programma musicale prevede l’esecuzione di composizioni che evocano una certa sacralità collegata alla “santuzza”, ma anche la tradizione siciliana con brani rivisitati e riarrangiati come “Cu ti lu dissi” di Rosa Balistreri.

Saranno recitate delle personali preghiere dedicate alla santa patrona intercalate tra una composizione e l’altra. Il concerto sarà aperto con un brano dedicato alla Santa Patrona di Palermo, composto dal maestro Mario Modestini “E’ una rosa Rosalia”, proprio in onore del 400° anno dei festeggiamenti a Santa Rosalia.

Il terzo appuntamento Sabato 6 luglio 2024 “Canto Nelle due Sicilie – Devote alla Santa” c/o Chiesa di San Giovanni Bosco (quartiere Settecannoli a Palermo in via Messina Marine, numero 259, 90123 Palermo PA ore 18.30.

Un progetto originale che vede protagonisti Alba Cavallaro Voce, Totò Ferraro – Oboe e corno inglese, Giorgio Gasbarro violoncello, Francesco Maria Martorana-chitarra e decacordo, raccontare i canti dei popoli del Regno nelle Due Sicilie.

Il lavoro nacque nel 1994 un po’ per commemorare il 50º anniversario della ballata del 1944 “Tammuriata Nera” di E.A. Mario. È una Suite scritta e arrangiata in forma cameristica dove vengono esposti alcuni dei più noti motivi della tradizione partenopea e quella (meno nota ma abbastanza accattivante) di tradizione siciliana, per l’occasione rivisitato e dedicato a santa Rosalia, i brani si intervalleranno a brevi recitazioni di triunfi dedicati alla santa patrona.

Il quarto appuntamento sarà mercoledì 10 luglio 2024 “Rosa Rosalia – Patrona di Pace” , chiesa di San Giovanni Bosco (quartiere Settecannoli a Palermo in via Messina Marine, numero 259, 90123 Palermo, 18.30 un concerto che riporta alle tradizioni della nostra terra, dedicato alla Santa Patrona di Palermo, Santa Rosalia. Un progetto fortemente voluto dal Maestro Francesco Panasci, pianista, compositore e arrangiatore.

Durante il concerto saranno eseguiti brani tradizionali, anche di autori della nostra terra, intercalati da parti narrate/preghiere ad evocare la Santuzza. Il coordinamento dell’ensemble è affidato al Maestro Salvatore Ferraro rivisitato per fiati e voce soprano e la direzione musicale è affidata al Maestro Francesco Panasci.

L’ultimo appuntamento, venerdì 19 luglio 2024 “Ecu Classic Ensemble, Songs for Rosalia” , comune di Marineo in piazza Castello alle ore 21.00. Songs for Rosa è il concerto dedicato alla santuzza di Palermo formato da un gruppo di strumenti a fiato e una voce (soprano) che si esibisce in varie formazioni: dal Trio d’Ance (Oboe, Clarinetto, Fagotto) al doppio quintetto.

Una voce recitante introdurrà l’esibizione degli artisti con alcune narrazioni che avranno quale filo conduttore, tra una esecuzione e l’altra, la figura di Santa Rosalia protagonista.

