Fra due mesi la Sicilia torna a chiamare i suoi cittadini alle urne. In pochi se ne sono accorti, qualcuno ne ha sentito parlare ma non c’è il fermento classico delle elezioni o almeno il fermento che si registra a due mesi dal voto in occasione delle politiche o delle regionali o anche del rinnovo dei grandi comuni. eppure l’8 e il 9 giugno tutti i siciliani saranno chiamati a votare per il rinnovo del Parlamento Europeo mentre i residenti in 37 comuni dell’isola dovranno anche scegliere il loro nuovo sindaco e i consiglieri comunali.

BlogSicilia accende i riflettori

Alla luce del silenzio attuale e dell’importanza delle istituzioni che si andranno ad eleggere Blogsicilia ha deciso di accendere i riflettori sulle elezioni. Lo fa a partire da domenica 7 aprile, proprio a due mesi esatti dalla giornata di silenzio elettorale che precedete il voto. Ascolteremo i leader dei partiti in Sicilia per capire come si stanno preparando alla scelta dei candidati, quali sono le loro idee e proposte. e lo faremo partendo dallo stato dell’arte ovvero da una analisi dell’attuale situazione della Regione dal punto di vista di ciascun partito. ospiti del Talk Sicilia speciale verso le elezioni saranno i segretari di partito e i capigruppo all’Ars.

Ogni giorno, a partire da domenica, due puntate da 15 minuti ciascuna per ascoltare due punti di vista diversi, uno della maggioranza e uno dell’opposizione.

Domani, domenica 7 aprile, si comincia con Giampiero Cannella segretario di Fratelli d’Italia (in diretta social alle 14,00) e si prosegue con Nuccio Di Paola, coordinatore dei 5 stelle in Sicilia (in diretta social alle 15,00).

Entrambe le interviste saranno disponibili anche nell’apposita sezione di BlogSicilia consultabili in qualsiasi momento da chiunque voglia sapere qual è il pensiero del partito a cui si riferisce o abbia voglia di conoscere il pensiero di tutti per scegliere a chi dare il proprio voto.

Si parlerà anche di amministrative nei comuni i cui cittadini sono chiamati a esprimere un doppio voto, per le europee e per sindaco e consiglio comunale

Al doppio voto 37 comuni

Al doppio voto, ovvero per le europee e per il comune, saranno chiamati i residenti in 37 comuni dell’isola fra cui un solo capoluogo, Caltanissetta. Si tratta di 32 comuni al voto per scadenza naturale del mandato elettorale e 5 attualmente amministrati da commissari straordinari. Per quanto riguarda il sistema elettorale, 29 andranno al voto con il maggioritario e 8 con il proporzionale. Gli elettori chiamati alle urne per le Comunali sono in tutto 484.218.

I comuni maggiori

Oltre Caltanissetta tra i comuni di maggiori dimensioni ci sono Gela, nel Nisseno, Mazara del Vallo, nel Trapanese, e, per la provincia di Palermo, Bagheria e Monreale.

Le operazioni di voto si svolgeranno nelle giornate di sabato 8, dalle ore 14 alle 22, e di domenica 9, dalle 7 alle 23. L’eventuale turno di ballottaggio per le elezioni amministrative si terrà, come previsto dal Dl 7/2024, nelle giornate di domenica 23 giugno a partire dalle ore 7 e fino alle 23 e di lunedì 24 giugno dalle 7 alle 15.

Questo l’elenco dei Comuni al voto nelle varie province:

In provincia di Agrigento si voterà in sei Comuni, tutti al di sotto dei 15 mila abitanti: Alessandria della Rocca, Caltabellotta, Campobello di Licata (commissariato), Naro, Racalmuto e Santa Elisabetta.

Nel Nisseno si voterà con il sistema proporzionale oltre che a Caltanissetta anche a Gela. Con il sistema maggioritario, invece, a Mazzarino.

Nella provincia di Catania l’unico dei quattro Comuni coinvolti che andrà alle urne con il sistema proporzionale è Aci Castello. Si voterà anche a Motta Sant’Anastasia, Ragalna e Zafferana Etnea.

I dieci Comuni del Messinese coinvolti dalla tornata elettorale sono tutti al di sotto dei 15 mila abitanti Brolo, Condrò, Falcone (commissariato), Forza D’Agrò, Leni, Longi, Mandanici, Oliveri, Rometta e Spadafora.

In provincia di Palermo si voterà per il rinnovo di nove amministrazioni: con il proporzionale a Bagheria e Monreale, mentre con il maggioritario a Bompietro, Borgetto, Corleone, Palazzo Adriano, Roccamena, Cinisi e San Mauro Castelverde. Gli ultimi due attualmente attualmente amministrati da commissari straordinari.

Nel Siracusano si voterà solo a Pachino, attualmente commissariato, con sistema proporzionale.

In provincia di Trapani i Comuni al di sopra dei 15 mila abitanti coinvolti saranno Castelvetrano e Mazara del Vallo. Si voterà col maggioritario a Salaparuta e Salemi.

