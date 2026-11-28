Parte ufficialmente il cantiere politico del Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni amministrative nel capoluogo siciliano. I pentastellati hanno presentato ai Cantieri Culturali della Zisa il progetto “MoVimentiamo Palermo – Una grande ambizione collettiva”.

All’incontro con la stampa erano presenti i consiglieri comunali e di circoscrizione, i coordinatori provinciali, diversi deputati nazionali e regionali, oltre al coordinatore regionale Nuccio Di Paola.

Il metodo: prima i temi, poi il candidato sindaco

L’obiettivo dichiarato dagli esponenti del Movimento è costruire un programma condiviso partendo dal basso, rinviando la scelta dei nomi a una fase successiva. “Non siamo qui per spiegare ai cittadini quale Palermo vogliamo, siamo qui per ascoltare quale Palermo vogliono i cittadini. Per questo li invitiamo a disegnare assieme a noi il nuovo volto della città e della città metropolitana”, hanno spiegato i consiglieri comunali e di circoscrizione.

I rappresentanti del M5S hanno tenuto a precisare che l’iniziativa non è riservata agli iscritti, ma rappresenta “uno spazio aperto a tutte e tutti: cittadini, associazioni, comitati, realtà civiche, professionisti e a chiunque voglia contribuire con idee, esperienze e proposte, indipendentemente dalle proprie appartenenze politiche”.

Sul fronte degli equilibri politici e delle alleanze, il messaggio lanciato dal palco della Zisa è netto: “Palermo non è merce di scambio e non può essere trattata come un terreno sul quale regolare conti, distribuire candidature o costruire accordi sulla base delle convenienze del momento. Palermo non è in vendita. È casa nostra e il suo futuro riguarda tutti e tutte noi. Prima di decidere chi dovrà guidare la città, dobbiamo avere il coraggio di confrontarci su dove vogliamo andare e su quale progetto vogliamo costruire”.

Dopo dieci anni trascorsi sui banchi dell’opposizione a Palazzo delle Aquile, i pentastellati puntano dunque a dettare l’agenda del centrosinistra attraverso il coinvolgimento diretto del territorio. “La proposta di candidato o candidata sindaco sarà portata al tavolo della coalizione dopo avere ascoltato la città nel mese di dicembre – hanno chiarito dal Movimento –. Non si partirà da un nome deciso nelle stanze della politica. Sarà il confronto con i cittadini, attraverso le Agorà di quartiere e i tavoli tematici, a contribuire a definire il profilo, le caratteristiche e le competenze che dovrà avere la persona chiamata a guidare Palermo, che sarà proposta dal M5S al tavolo della coalizione progressista”.

Il calendario degli appuntamenti

Il percorso partecipativo si muoverà su un doppio binario: da un lato gli incontri fisici nei quartieri, dall’altro una raccolta online di proposte aperta all’intera area metropolitana.

I primi due appuntamenti sul territorio sono in programma già per questo fine settimana:

Oggi, sabato 28 novembre: alle ore 10,30 a Pallavicino (Villaggio Ruffini, Piazza Maria Consolatrice).

Domani, domenica 29 novembre: alle ore 10,30 a Sant’Erasmo (porticciolo, Caletta Sant’Erasmo).

Il materiale raccolto nelle diverse tappe confluirà poi il 19 dicembre in una giornata dedicata ai tavoli tematici, per arrivare infine a un’assemblea pubblica prevista per la metà di gennaio.

La presentazione di ieri si è chiusa con un’iniziativa simbolica: i presenti hanno lasciato le impronte delle proprie mani colorate su una tela bianca. Un gesto accompagnato da un ultimo messaggio rivolto alla città: “Noi vogliamo sporcarci le mani, il futuro di Palermo non si costruisce restando a guardare, ma assumendosi ciascuno la propria responsabilità”.