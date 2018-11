dal 6 dicembre

Tutto pronto per la nuova edizione della “Cittadella dell’artigianato”, la fiera di Natale firmata Confartigianato Sicilia. Una mostra mercato siciliana, in pieno centro. I gazebo saranno allestiti in via Magliocco, sin dall’ingresso di via Ruggero Settimo.

La fiera aprirà i battenti il 6 dicembre. Sarà come fare un tuffo nei caratteristici villaggi natalizi più famosi al mondo. Luci, colori, addobbi, musica, Babbo Natale in giro con i più piccoli e soprattutto l’unicità dei prodotti in vendita, faranno di via Magliocco il cuore pulsante del Natale.

Come lo scorso anno, sono previste una trentina di postazioni. Verrà allestito anche un mini-villaggio gastronomico con specialità dolci e salate tipiche della nostra terra. Dai formaggi ai salumi, dalle conserve ai panettoni artigianali.

“Grazie ad un protocollo con il Comune di Palermo – spiega Costantino Sparacio, direttore artistico di Confartigianato Sicilia – riusciamo ancora una volta ad utilizzare la via Magliocco per la nostra fiera di Natale. Una strada strategica, affollata da turisti e cittadini soprattutto nel mese di dicembre. Questo ci consente, da un lato, di fare conoscere i nostri artigiani alla città, ma dall’altro sono proprio i nostri artigiani che offrono ai visitatori la possibilità di acquistare oggetti unici e speciali per i loro regali di Natale. Sarà per noi la settima edizione a livello provinciale ma la seconda regionale”.

Orafi, ceramisti, artigiani del cuoio e del ferro. E ancora stoffe, tessuti, gioielli. Il calendario dei partecipanti si arricchisce di giorno in giorno. C’è ancora la possibilità di iscriversi.

La Cittadella dell’artigianato chiuderà i battenti il 6 gennaio 2019. In programma anche eventi musicali e show cooking. E come lo scorso anno spazio alla solidarietà. Fiore all’occhiello dell’edizione 2017, anche la raccolta di giocattoli per i bambini di case famiglie che hanno aderito all’iniziativa.

“Ancora una volta – dice Giuseppe Pezzati, presidente regionale di Confartigianato – vogliamo dare il nostro contributo alla città e a tutta la Sicilia. Parliamo sempre di cultura e di turismo come motore di sviluppo. E la ‘Cittadella dell’artigianato’ crediamo che sia un’ottima opportunità sia per i nostri artigiani che per i visitatori. Eccellenze artigiane nel cuore della città. Il Natale è un momento magico per tutta le famiglia, per grandi e piccoli e siamo lieti, con questa fiera, di potere dare quella ventata di magia in più grazie alle professionalità locali che esporranno prodotti unici e metteranno a disposizione dei cittadini e dei turisti la propria arte”.

La Cittadella sarà fruibile tutti i giorni dalle 10 alle 20 e nei festivi e prefestivi fino alle ore 24. Confartigianato Sicilia assicura un servizio di guardiania notturna, per tutelare tutte le creazioni dei partecipanti.