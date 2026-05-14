Tavola rotonda “Verso la pace in Ucraina e nel mondo intero”

Nell’ambito della XVII edizione della settimana europea a Palermo, la parrocchia nostra Signora delle nazioni in Sant’ Eugenio Papa ospiterà, venerdì 15 maggio dalle 18,30 alle 20,30, una tavola rotonda di rilievo internazionale dedicata al tema: “Verso la pace in Ucraina e nel mondo intero: con la violenza e la repressione o nella giustizia e nella democrazia?”.

La settimana europea, un contenitore culturale

La settimana europea è un contenitore culturale e spirituale che si svolge ogni anno nel mese di maggio e che unisce concerti (cori, ensemble, orchestre, fanfare), celebrazioni liturgiche solenni, momenti di riflessione civile e religiosa, tavole rotonde su temi europei e internazionali e iniziative dedicate alla pace, alla democrazia e ai diritti umani È una manifestazione che nasce per celebrare la giornata dell’Europa (9 maggio), ricorrenza che ricorda la dichiarazione Schuman del 1950, atto fondativo del progetto europeo.

Il programma

Il programma della 17ª edizione (10–17 maggio 2026) mostra chiaramente la natura della manifestazione che prevede concerti del coro della fondazione teatro Massimo e della fanfara del 12° reggimento Carabinieri “Sicilia”, esibizioni di ensemble internazionali (Germania, Lituania, Ucraina), celebrazioni eucaristiche con la partecipazione di numerosi prelati e incontri culturali e spirituali aperti alla cittadinanza. Questa impostazione è coerente con la vocazione della parrocchia, che da anni promuove iniziative di respiro europeo e internazionale.

Un luogo di dialogo sui temi della pace

All’interno della settimana europea si colloca la tavola rotonda del 15 maggio, che affronta il tema della pace in Ucraina e nel mondo. La presenza di ambasciatori presso la Santa Sede, un arcivescovo proveniente da un territorio di guerra, di magistrati e rappresentanti delle istituzioni italiane, conferma la volontà di offrire uno spazio di dialogo alto e qualificato, in linea con i valori europei di democrazia, giustizia, diritti umani e solidarietà tra i popoli

Uno dei momenti centrali della manifestazione

L’iniziativa si terrà presso la chiesa di piazza Europa 40 e rappresenta uno dei momenti centrali della manifestazione, che dal 10 al 17 maggio propone un ricco calendario di eventi culturali, musicali e spirituali dedicati ai valori fondanti dell’Europa, alla pace e al dialogo tra i popoli.

Relatore principale dell’incontro sarà Antonio Balsamo, presidente della Corte di appello di Palermo. Interverranno inoltre monsignore Stanislav Shiorkoradiuk, Ofm, arcivescovo di Odessa/Simferopol, Andrii Yurash, ambasciatore dell’Ucraina presso la Santa Sede, Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, ambasciatrice della Lituania presso la Santa Sede, Pino Zingale, procuratore regionale della Corte dei conti in Sicilia e Don Marco Yaroslav Semehen, rettore della basilica di Santa Sofia in Roma. A moderare il confronto sarà Salvatore Li Castri, consigliere dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia.

La tavola rotonda si inserisce in un programma più ampio che, nel corso della Settimana Europea, propone concerti, celebrazioni e appuntamenti culturali con la partecipazione di prestigiosi ensemble, tra cui il Coro della Fondazione Teatro Massimo, la Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” e numerosi gruppi vocali e strumentali.

La direzione artistica della manifestazione è affidata a Don Felice Lupo, parroco della comunità, all’avvocata Flavia Odoroso, direttrice di coro, e al maestro Anton Ludwig Pfell, organista e direttore d’orchestra. L’incontro del 15 maggio offrirà un’occasione di riflessione condivisa sul ruolo delle istituzioni civili, religiose e diplomatiche nella costruzione della pace, riaffermando il valore della giustizia, della democrazia e della dignità umana come fondamento della convivenza tra i popoli.