Anche in Sicilia la Cgil scenderà in piazza dopodomani, venerdì 12 dicembre, per lo sciopero generale indetto a livello nazionale contro la legge di bilancio del governo Meloni.
A Palermo la manifestazione regionale
Proprio dopodomani, venerdì 12 dicembre, nel giorno dello sciopero generale proclamato dalla Cgil contro la legge di Bilancio del governo Meloni, si terrà a Palermo una manifestazione a carattere regionale alla quale parteciperanno anche rappresentanze dell’associazionismo democratico, antimafia e giovanile.
La vertenza estesa nell’Isola anche sui temi regionali
In Sicilia il sindacato ha esteso la protesta anche nei confronti del governo regionale e della sua legge Finanziaria
“asfittica, costruita su logiche clientelari, che non dà risposte ai problemi della Sicilia , dei siciliani dei giovani”, dice il segretario della Cgil Sicilia, Alfio Mannino.
Il programma della giornata di sciopero
Questo il programma della giornata di sciopero: Il concentramento dei manifestanti è previsto alle 9.30 a Porta Felice (Piazza Santo Spirito) dove confluiranno i partecipanti al corteo provenienti da tutta la Sicilia. Si tratta di una scelta precisa che permette di raccogliere i pullman lungo la via del mare e poi far scorrere la manifestazione verso il centro città, nell’area per lo più pedonale.
Il corteo
Il corteo percorrerà, dunque, corso Vittorio Emanuele. Durante la manifestazione che si snoderà per le vie del centro si susseguiranno interventi di delegati e delegate che parleranno delle principali vertenze aperte in Sicilia: da quella dei precari degli enti locali e della sanità, a quelle dell’industria, del sistema dei trasporti, per citarne alcune.
Parleranno anche rappresentanti delle associazioni studentesche e giovanili. Dal palco di piazza Indipendenza, poi, sarà la volta dei comizi. Parleranno Carmelo Traina, portavoce del “Patto per Restare”, movimento nato nell’Isola per iniziativa di una sessantina di associazioni giovanili; Luisa Impastato, nipote di Peppino, in rappresentanza delle associazioni antimafia, Alfio Mannino, segretario generale della Cgil Sicilia, Serena Sorrentino, della Cgil nazionale.
