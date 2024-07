L’esponente di Forza Italia “Felice mio assessorato abbia riacceso riflettori”

L’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, esprime la sua soddisfazione per il progresso compiuto nella risoluzione della vertenza ex Blutec di Termini Imerese, che ha interessato il territorio siciliano per oltre 10 anni.

“Regione e Pelligra Holding confermano volontà di trovare soluzione”

“Grazie all’impegno del mio assessorato, si sono riaccesi i riflettori su una questione che in passato è stata caratterizzata da promesse non mantenute, creando aspettative deluse tra i lavoratori e la comunità locale. La Regione Siciliana e la Pelligra Holding hanno confermato la volontà di trovare una soluzione definitiva,” ha dichiarato l’assessore Tamajo. “Siamo determinati a garantire una gestione chiara, in collaborazione con l’Inps, e a lavorare con tutte le parti coinvolte per raggiungere un accordo la prossima settimana che possa finalmente dare il via a un vero e proprio percorso di rilancio industriale per il territorio”.

“Nostra priorità è tutale dei lavoratori”

L’assessore ha inoltre sottolineato l’importanza del dialogo e della collaborazione con i sindacati e le istituzioni locali e nazionali. “La nostra priorità è la tutela dei lavoratori e la creazione di soluzioni concrete e sostenibili per il futuro. È il momento di continuare a trasformare le parole in azioni e di dare a questo territorio le opportunità che merita”.

Nuovo incontro per lunedì 5 agosto

Un nuovo incontro è previsto per lunedì prossimo, 5 agosto “in cui si spera di definire, per concludere questa lunga vertenza. Siamo pronti a fare il massimo sforzo per raggiungere un accordo che rappresenti un punto di svolta per l’industria e l’occupazione in Sicilia,” ha concluso Tamajo.

Pelligra ha presentato piano per l’ex Blutec

“Siamo disponibili a dare il nostro supporto al piano industriale Pelligra per l’ex Blutec di Termini Imerese, perche siamo convinti che rappresenti un’importante occasione di reindustrializzazione del sito e di ritorno al lavoro per 350 operai. Apprezziamo anche la disponibilità di massima manifestata da Pelligra di gestire anche le restanti 190 unità che non sono previste nel piano presentato dalla società, ma senza la soluzione di questo nodo non saremo in grado di siglare l’accordo per la cessione”. Ad affermarlo qualche giorno fa al termine della presentazione del piano industriale di Pelligra per l’area di Termini Imerese, ex Blutec sono Stefano Boschini coordinatore nazionale Fim Cisl e Antonio Nobile segretario generale Fim Cisl Palermo Trapani.

La presentazione del piano

Nella sede dell’assessorato regionale al Lavoro, è avvenuta la presentazione del piano per la cessione del ramo d’azienda termitana, alla Regione e ai sindacati da parte di Pelligra la società che ha partecipato al bando. Il Gruppo Pelligra ha iniziato ad illustrare il piano industriale e la tempistica che, prevede l’inserimento di 350 lavoratori dopo un periodo di formazione in circa massimo 24 mesi.

