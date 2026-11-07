“Si è appena conclusa la riunione di maggioranza alla quale abbiamo partecipato alla presenza del Presidente della Regione Renato Schifani e dell’Assessore all’Economia Alessandro Dagnino” a dichiararlo sono i segretari dei tre partiti di centro che hanno dato vita, insieme alla riunione del centristi all’Ars ovvero Carmelo pace della dc, Massimo Dell’Utri di Noi Moderati e Decio Terrana dell’Udc.

“Abbiamo principalmente posto l’attenzione sul tema di fondamentale importanza del sostegno al comparto agricolo, colpito da una drammatica crisi che sta mettendo in ginocchio l’intero settore e le certezze di migliaia di lavoratori e delle loro famiglie”.

“Abbiamo proprio per questo proposto, accanto a investimenti per interventi strutturali, risposte immediate con iniziative urgenti. In una congiuntura segnata da aumento dei prezzi e da incertezze economiche dovute a motivi geopolitici, il sostegno alle categorie produttive e all’economia reale e’ imprescindibile”.