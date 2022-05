Appalto da 126 mila euro

Sono stati consegnati nella giornata d’ieri i “Lavori di ripristino delle condizioni di agibilità della palestra dell’IISS “Duca degli Abruzzi – Libero Grassi” di via Fazio a Palermo”.

I lavori in programma

I lavori prevedono un un appalto di valore complessivo di 126 mila euro che oltre a rendere di nuovo fruibile la palestra dell’Istituto, da diversi anni inagibile, consentirà la sistemazione dell’area esterna adiacente la palestra stessa con la realizzazione di un campetto sportivo polivalente. Questi lavori, diretti da Valerio Randazzo della Direzione Edilizia, Pubblica Istruzione e Beni Culturali della Città Metropolitana di Palermo, Responsabile Claudio Delfino, consentiranno la riconsegna della struttura sportiva all’Istituto scolastico e alla cittadinanza intera.

Attenzione per l’edilizia scolastica

“Ancora una conferma dell’attenzione della Città Metropolitana e delle strutture tecniche per il miglioramento delle condizioni dell’edilizia scolastica in sintonia con l’impegno quotidiano del mondo della scuola”, lo ha dichiarato il Sindaco metropolitano, Leoluca Orlando.

Fondi dal Pnr per le scuole

“Dal PNRR arrivano importanti fondi in favore dei Comuni siciliani, per creare nuove scuole, moderne e sostenibili. Ecco l’elenco dei 14 Enti locali finanziati”. Lo fa sapere la sottosegretaria Barbara Floridia comunicando che 14 sono gli Enti locali in Sicilia sono rientrati in questa importante graduatoria.

Fondi per 60 milioni

In particolare sono stati finanziati per quasi 60 milioni di euro in totale e le risorse potranno essere utilizzate per la sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico obsoleto, con l’obiettivo di creare strutture rinnovate, sicure, moderne, inclusive e sostenibili. Gli interventi sono volti a favorire la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti, l’aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree verdi.

L’annuncio di Barbara Floridia

E’ prevista anche la progettazione degli ambienti scolastici in chiave innovativa con l’obiettivo d’incidere positivamente sull’insegnamento e sull’apprendimento degli studenti e favorire lo sviluppo sostenibile del territorio e dei servizi volti a valorizzare la comunità”, annuncia la Sottosegretaria all’Istruzione, la messinese Barbara Floridia.