E’ stata finanziata la demolizione di struttura abusiva a Isola delle Femmine, in provincia di Palermo.

Si tratta dei lavori per la rimozione della struttura denominata “Cafè del Mar” sul litorale di Isola delle Femmine, non in regola e abbandonata da anni, e per la riqualificazione dell’area demaniale marittima, con fondi stanziati dalla Regione Siciliana. Lo fa sapere l’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Toto Cordaro.

Il sopralluogo di Cordaro

Il membro della giunta regionale questa mattina ha visitato l’area che entro una decina di giorni sarà bonificata, assieme al dirigente generale del dipartimento Ambiente, Giuseppe Battaglia, e al sindaco di Isola delle Femmine, Orazio Nevoloso. “Il governo Musumeci finanzia la realizzazione di questo intervento a salvaguardia della pubblica incolumità, dimostrando ancora una volta – dichiara l’assessore Cordaro – che la tutela e la valorizzazione ambientale non si fanno con discorsi da salotto, ma con buone pratiche di buona amministrazione”.

Da anni in abbandono

La struttura, posta sulla scogliera prospiciente viale Marino a Isola delle Femmine, versa da anni in condizioni fatiscenti e di abbandono a causa di un lungo contenzioso dopo la decadenza della concessione demaniale marittima. I lavori, affidati dal Comune di Isola delle Femmine, sono stati finanziati dall’assessorato del Territorio e dell’Ambiente.

Ruspe a Castellammare del Golfo

Ruspe in azione alla spiaggia Playa di Castellammare del Golfo dove è stata avviata questa mattina la demolizione di un immobile in abbandono e fatiscente da decenni. Edificata nel 1999 su concessione del demanio marittimo quale attività di pubblico esercizio, la struttura inizialmente in legno a seguito di incendio fu ricostruita e ampliata abusivamente in muratura. Nel 2003 la sentenza penale divenne irrevocabile con l’obbligo di demolizione. Per più alterne vicende, solo dopo circa 20 anni l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicolò Rizzo è riuscita ad avviare la procedura di demolizione seguita dall’ufficio comunale intersettoriale esecuzioni e demolizioni su disposizione della Procura generale presso la Corte d’Appello di Palermo.