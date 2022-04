Dal 9 al 12 giugno 32 squadre del vecchio continente si sfideranno

Ancora una volta Isola delle Femmine sarà capitale europea del beach handball. La pallamano da spiaggia torna nella località balneare palermitana dal 9 al 12 giugno per le Ebt finals, l’apice del tour continentale dal 2021/2022 firmato dalla Ehf (European Handball Federation) e composto da tutti i tornei più importanti del vecchio continente.

Ebt Finals in Italia per i prossimi tre anni

L’evento delle Ebt Finals è stato assegnato dalla federazione europea alla Figh per il triennio 2022-2024 dopo tre edizioni consecutive della Champions Cup (la Champions League della specialità) che si sono disputate proprio in Sicilia dal 2018 al 2021.

L’organizzazione operativa è stata affidata dalla Federhandball al Cus Palermo che gestirà la manifestazione già da queste settimane e fino ai giorni in cui i migliori club del continente si sfideranno.

Ebt Finals, 32 squadre, 600 atleti, la grande beach handball in Sicilia

Dal 9 al 12 giugno, dunque, Isola delle Femmine ospiterà la kermesse che coinvolgerà 32 squadre – 16 maschili e 16 femminili – per un totale di 600 fra atlete, atleti, tecnici e addetti ai lavori. Il clima estivo siciliano e la location, da sempre molto animata sin dalle prime settimane di giugno, completeranno la cornice dell’evento.

L’evento torna in Italia dopo 5 anni

Per le Ebt Finals, evento di punta riservato ai club, non sarà la prima volta nel nostro paese. Il torneo infatti si è già tenuto nel 2004 a Salerno e nel 2017 a Gaeta. Mai prima d’ora, però, la Federazione europea aveva scelto di assegnare la manifestazione per un triennio ad uno stesso paese. La macchina organizzativa Cus Palermo e Figh è già all’opera da mesi e per il territorio sarà un appuntamento dal sapore internazionale che attrarrà appassionati dall’intero continente, al seguito delle proprie squadre del cuore. Un evento che chiamerà senza dubbio tanti turisti.

Partite su tre campi di beach handball

Verranno allestiti tre campi di beach handball, il principale (con tribune da 1000 spettatori) e due ai fianchi (da 200 posti ciascuno). La copertura televisiva verrà garantita dalle lunghe dirette social, in onda sui canali ufficiali Ehf.

Durante il weekend precedente, dal 3 al 5 giugno, ci sarà un appuntamento d’apertura: verranno organizzati degli eventi di esibizione di beach volley e beach soccer. Un momento nel quale assistere a splendidi match tra atleti siciliani di spessore, ma anche nei quali provare queste discipline. I campi allestiti, infatti, saranno a disposizione dei turisti e sportivi del territorio. Per il Cus Palermo arriva l’occasione per tornare a gestire le redini di un evento sportivo di grande prestigio.

Il sindaco di Isola “Soddisfatti della scelta, una scommessa vinta”

La location che ospiterà le Ebt Finals sarà Isola delle Femmine. Grande soddisfazione espressa dal Sindaco, Orazio Nevoloso: “Ancora una volta lo splendido scenario della spiaggia di Isola delle Femmine farà da cornice ad una delle più importanti manifestazioni internazionali di beach handball. Siamo molto soddisfatti che la scelta sia nuovamente ricaduta sul nostro territorio, è il segno tangibile della scommessa vinta. Inoltre, l’evento assume una connotazione ancora più significativa e strutturata con l’ingresso di un partner importante come il CUS Palermo. L’evento farà da apripista ad una stagione turistica che si annuncia fra le più importanti degli ultimi anni”.

Randisi “Ci tuffiamo nelle Ebt Finals per rilanciare attività sportive”

Giovanni Randisi, presidente del Cus Palermo, parla dell’evento che si terrà tra meno di 40 giorni. “Dopo tanti anni in cui a Palermo non si organizzavano eventi sportivi internazionali (l’ultimo fu nel 1997 le Universiadi, evento senza precedenti), ci tuffiamo nelle Ebt Finals per rilanciare le attività sportive dopo due anni di pandemia. Si tratta di una manifestazione su spiaggia che vede la Sicilia grande protagonista, scelta per ospitarla nonostante ci fosse grande concorrenza. La bellezza della nostra terra si presta al meglio anche ai grandi eventi sportivi prettamente estivi”.

E prosegue: “Abbiamo colto di buon grado l’invito della Figh Sicilia coinvolgendo il Comune di Isola delle Femmine e la Regione Siciliana, perché vogliamo centrare un ottimo risultato nel campo sportivo, ma anche sul piano turistico. Tanti tifosi ed appassionati, infatti, cogliendo l’occasione per poter assistere dal vivo al principale evento estivo per club del loro sport preferito, verranno a trascorrere un weekend in Sicilia. Dopo una pandemia e con una guerra in corso, dare la possibilità a tante persone provenienti da altri paesi di partecipare e scoprire il nostro territorio e cultura, è per noi tutti una grande occasione”.

Randisi conclude: “Per favorire il nostro legame con tutte le principali federazioni, abbiamo inserito nel programma eventi di Beach Volley e Beach Soccer, coinvolgendo anche le scuole e gli studenti universitari, allestendo per loro un’arena in cui praticare i tre sport ‘Beach’. Si tratta, quindi, di un grande evento per tutti gli appassionati di sport, vacanze e mare. Poter giocare in un campo di tale bellezza è un’occasione unica”.