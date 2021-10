Nella prima giornata, le Arpie sono l'unica squadra italiana a fare punti

Partita la Champions Cup con le sfide della prima giornata

Le due Blue Team si arrendono ai rigori, perde il Grosseto

Vince solo l’Erice 2 set ad 1 sulle britanniche del London

Domani i match della seconda giornata, il trofeo si assegna domenica 10 ottobre

Con le prime partite odierne, entra nel vivo la settima edizione della Champions Cup di beach handball che per la terza volta consecutiva si disputa in Sicilia e che debutta ad Isola delle Femmine.

La località in provincia di Palermo ospita fino al 10 ottobre le sfide delle ventisette formazioni del vecchio continente che si giocano il trofeo.

La kermesse dedicata alla pallamano sulla spiaggia è stata presentata in mattinata introdotta dai saluti del sindaco della cittadina siciliana, Orazio Nevoloso, affiancato dal vicesindaco, Maria Grazia Bruno. “Si torna nella patria del beach handball, in una nazione che vuol dire tanto per questo sport”, ha rimarcato Gabriella Horvath, chairwoman della Ehf Beach Handball Commission. A portare i saluti della Figh, il presidente federale, Pasquale Loria, il quale ha rimarcato l’importanza di questa manifestazione e confermato la vocazione organizzativa della federazione anche per ciò che riguarda potenziali eventi futuri.

Blue Team, rigori fatali

Le sfide della prima giornata, che si sono disputate sulla spiaggia in corrispondenza del Lido Sirenetta, sono state poco fortunate per il Blue Team, sia a livello maschile che femminile.

Le due formazioni italiane hanno perso tre delle quattro partite disputate nella lotteria finale, dopo avere pareggiato i rispettivi primi due set. Le ragazze avevano aperto il calendario questa mattina, superate però proprio sul 2-1 (20-18, 10-13; 7-2) dalle danesi dell’Hadsten, mentre nel pomeriggio il match contro le spagnole dell’Almeria – vincitrici del trofeo nel 2019 – si è concluso col risultato finale di 2-0 (10-14; 13-19).

Per quanto riguarda gli uomini, shoot-out decisivi in ambedue gli incontri: sia contro il Ciudad de Malaga (12-14; 26-19; 7-4), sia nel pomeriggio contro i portoghesi del Tigres (24-18, 28-29, 7-6).

A secco di punti anche Grosseto nel torneo maschile.

Erice vittoriosa sul London

Chi ha mosso la propria graduatoria è stata Erice: positivo il 2-1 delle siciliane a spese delle britanniche di Londra (10-9, 10-12, 6-4). Le Arpie, che nel match inaugurale in mattinata erano state superate 2-1 (9-13, 16.10, 6-2) dal Tigres, sono l’unica squadra italiana a sorridere.

Le italiane domani nel torneo maschile

Alle 13.30, girone A: Wasserchloss (Svizzera) – Blue Team

Alle 14.15, girone C: Sand Devils (Germania) – Grosseto

Alle 16.30, girone A: Beachmopeten (Germania) – Blue Team

Alle 17.15, girone C: Petra Plock (Polonia) – Blue Team

Gruppo A: Ciudad de Malaga 4 punti, Tigres 2, Beachmopeten 2, Blue Team 0, Wasserchloss 0.

Gruppo B: HIR-SAT 4 punti, Odessa 2, Gaw 2, HVC 0, London 0.

Gruppo C: Sand Devils 4 punti, Petra Plock 2, Cincomaiusm 2, Grosseto 0, Fervas 0.

Le italiane domani nel torneo femminile

Alle 09.45, girone B: Minga Turtles (Germania) – Erice

Alle 11, girone A: Blue Team – Caipiranhas (Germania)

Alle 12.45, girone B: Sztentendrei (Ungheria) – Erice

Alle 14, girone A: Strandepitok (Ungheria) – Blue Team

Alle 15.45, girone B: Erice – Beach Unicorns (Germania)

Alle 17, girone A: Leça (Portogallo) – Blue Team

Gruppo A: Almeria 4 punti, Leca 4, Hadsten 4, Strandepitok 0, Blue Team 0, Capiranhas 0

Gruppo B: Szentendrei 4 punti, Minga Turtles 4, Erice 2, Tigres 2, London 0, Beach Unicorns 0.