La competizione continentale dal 7 al 10 ottobre

Le migliori 27 squadre di beach handball si ritrovano ad Isola delle Femmine

Dal 7 al 10 ottobre le partite che assegneranno il trofeo continentale

Quattro squadre italiane al via, tra queste l’Ac Life Style Erice

Ad Isola delle Femmine arriva il meglio del beach handball del vecchio continente. Dal 7 al 10 ottobre prossimi la località palermitana sarà teatro della Champions Cup, torneo che coinvolgerà le 27 migliori squadre maschili e femminili della pallamano da spiaggia provenienti da tutta Europa.

Sicilia capitale del beach handball negli ultimi anni

Sarà la prima volta in assoluto nella località di Isola delle Femmine, nelle vicinanze di Palermo, mentre si tratterà della terza edizione italiana e siciliana, dopo quelle ospitate nel 2018 e nel 2019 a Catania.

La manifestazione avrà luogo in particolare in corrispondenza del Lido Sirenetta, con le squadre che allogeranno tutte presso il Saracen Sands Hotel, in prossimità della sede di gara.

Il calendario

Particolarmente fitto il calendario: la Champions Cup procederà parallelamente al maschile e al femminile, chiamando in causa rispettivamente 15 e 12 formazioni, con un calendario che perciò si aprirà la mattina di giovedì 7 ottobre e procederà fino al tardo pomeriggio, senza soluzione di continuità. Il 10 ottobre, domenica, alle 14.30 e alle 15.30 andranno in scena le finali che assegneranno il doppio trofeo.

La manifestazione sarà visibile in streaming su EHF TV, ovvero sui canali digitali della federazione europea di pallamano.

AC Life Style Erice giocherà “in casa”

Le Arpie dell’Ac Life Styel Erice giocheranno sostanzialmente “in casa”. E proverà a far bene. Le neroverdi sono state inserite nel girone B e incontreranno la LU Sport (Ungheria), Minga Turtle (Germania), London GD (Gran Bretagna), Beach Unicorns (Germania), E.F.E. Os Tigres (Portogallo). Le Arpie torneranno a giocare nel massimo campionato femminile di pallamano il prossimo 16 ottobre con la trasferta sul parquet del Casalgrande.

Altre tre squadre italiane ai nastri di partenza

In campo, altre tre italiane: tra uomini e donne ci saranno le selezioni del Blue Team, ma al via si presenteranno anche i campioni d’Italia del Grosseto al maschile. In particolare il Blue Team in rosa si presenterà ai nastri di partenza dopo l’argento conquistato nell’edizione 2019.

I numeri dell’edizione di Isola delle Femmine

L’edizione 2021 Champions Cup 2021 coinvolgerà dunque un totale di 27 formazioni – 15 maschili e 12 femminili – per un totale di circa 450 tra atlete, atleti, tecnici, dirigenti, arbitri e addetti ai lavori. Le nazioni rappresentate dai club in campo saranno in tutto 11: oltre all’Italia, anche Spagna, Danimarca, Portogallo, Ungheria, Germania, Gran Bretagna, Svizzera, Ucraina, Olanda e Polonia.

Il torneo maschile

Gruppo A: Ciudad de Malaga (Spagna), Wasserschloss (Svizzera), Tigres (Portogallo), Beachmopeten (Germania), Blue Team.

Gruppo B: HIR-SAT (Ungheria), Odesa region (Ucraina), HVC (Olanda), London BH (Gran Bretagna), Gaw (Portogallo).

Gruppo C: Sand Devils (Germania), Petra Plock (Polonia), Grosseto, Fervas (Ungheria), Cincomaisum (Portogallo)

Il torneo femminile

Gruppo A: Almeria (Spagna), Hadsten (Danimarca), Leça (Portogallo), Strandepitok Girls (Ungheria), Blue Team, CAIPIranhas (Germania)

Gruppo B: Szentendrei (Ungheria), Minga Turtles (Germania), Erice, London (Gran Bretagna), Beach Unicorns (Germania), Tigres (Portogallo).