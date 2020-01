Via libera alla ztl notturna. La giunta comunale di Palermo ha approvato il provvedimento che amplia anche alle notti fra venerdì e sabato e fra sabato e domenica la ztl già in vigore di giorno.

Il nuovo regolamento della ztl notturna prevede che la limitazione alle auto già in vigore dalle 8,00 alle 20,00 venga ampliata in continuità con la ztl diurna.

Di fatto la ztl notturna sarà in vigore dalle 20 di venerdì alle 6 della mattina del sabato e dalle 20 del sabato alle 6 della mattina della domenica.

Se il venerdì la ztl, dunque, inizierà la mattina alle 8 e durerà fino alle 6 dell’indomani, il sabato, invece, terminerà a ora di pranzo per ricominciare alle 20 e durare fino alle 6 della domenica mattina.

Durante questi orari saranno in vigore le stesse regole della Ztl diurna dunque non saranno ammesse le auto da euro 0 a euro 3 mentre le altre vetture potranno accedere solo se in possesso di un pass annuale o semestrale o se pagheranno il pass giornaliero. Varranno anche le regole di sconto sui pass per i mezzi poco inquinanti ovvero ibridi o a gas, che pagheranno la metà della ordinaria tariffa di accesso.

Per i pass giornalieri è prevista una diversa regolamentazione relativamente alla ztl notturna. Chi richiederà un pass giornaliero per le giornate di venerdì o sabato potrà circolare non fino alla mezzanotte come previsto nelle altre giornate (che poi vuol dire fino alle 20 visto che a quell’ora termina il divieto) ma il pass varrà fino alle 6 del mattino del giorno seguente.

Restano esentati ciclomotori e veicoli a due ruote oltre a tutti i mezzi di soccorso e di polizia e ordine pubblico. Restano in vigore anche tutte le altre disposizioni relative alle aree pedonali ed agli orari di carico e scarico merci oltre che le deroghe per i residenti.

Il provvedimento di ztl notturna, dunque, entra in vigore fra dieci giorni nonostante le polemiche che hanno caratterizzato tutta la fase di preparazione e nonostante i numerosi rinvii.