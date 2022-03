Passi in avanti sul cantiere. Termine lavori era previsto per il 31 ottobre 2021

Dopo mesi di attesa, il momento è giunto: è in corso la posa delle maioliche che andranno a comporre la rosa dei venti della piazzetta nei pressi di via Amari, a Palermo. Gli operai del Coime sono al lavoro per completare gli interventi di abbellimento di piazza Andrea Camilleri, porta d’ingresso per i turisti che arrivano dal waterfront del capoluogo siciliano. Un’opera di riqualificazione urbana che, dopo alcuni mesi di stasi e ritardi, si avvia così verso la conclusione.

Via Amari: quattro mesi di ritardi sulla consegna della piazzetta

Nelle intenzioni dell’Amministrazione, la “rambla” di via Amari ha l’obiettivo di interconnettere il Porto con il centro città. Un’area che sta vivendo un momento di rinnovamento del tessuto urbano, che dovrà essere adornata con panchine e zone ristoro. Elementi ancora oggi non al loro posto, ma presenti in un’attigua area di cantiere. Un intervento di rigenerazione urbana che servirà per presentare al meglio la città ai turisti in arrivo nel capoluogo siciliano. La consegna del cantiere, portato avanti in economia, doveva avvenire entro il 31 ottobre. Data però che non ha trovato riscontro nella realtà, sia per motivi tecnici che per ritardi vari.

I lavori del Comune

Durante un sopralluogo condotto il 3 novembre, il vicesindaco Fabio Giambrone aveva parlato di “quindici-venti giorni” per completare gli interventi. Tempistiche, di fatto, non rispettate. Se prima, a rallentare i lavori del Coime erano stati gli scavi di alcune ditte private, a mancare all’appello successivamente è stato il posizionamento di alcuni elementi cardine del progetto. Fra questi la “rosa dei venti”. Struttura della quale, fino a qualche giorno fa, erano visibili soltanto le “fondamenta”, coperte da una rete avvolta da un telo verde. Oggi arriva la svolta, con la posa dei primi pezzi dell’opera donata dal gruppo cittadino di Confartigianato. Dubbi sui tempi di consegna, che comunque non dovrebbero traslarsi eccessivamente. Via Amari, quindi, avrà a disposizione un pezzo importante della futura “rambla”, con un cantiere che dovrebbe lasciare finalmente il posto all’area pedonale.