Dramma della solitudine a Palermo in via Bordonaro

Una donna è stata trovata questa notte senza vita nel suo appartamento di via Bordonaro a Palermo, nelle vicinanze del cimitero Vergine Maria. Viveva da sola e praticamente non aveva alcun familiare con cui era rimasta in contatto. Sono stati alcuni residenti a lanciare l’allarme al centralino dei vigili del fuoco. Al loro arrivo i pompieri hanno fatto la scoperta.

L’irruzione nell’appartamento

Sul posto, oltre ai pompieri, anche un’ambulanza del 118 e una pattuglia della polizia. Al loro arrivo i pompieri hanno forzato la porta e hanno trovato la donna che non dava segni di vita. I medici del 118 non hanno potuto far altro che constarne il decesso. Si ipotizza che la morte possa essere avvenuta già da 48 ore prima. Forse la donna è stata colta da un malore, un arresto cardiocircolatorio che non le ha dato scampo. Si presume una morte per cause naturali.

I sospetti

A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa che da due giorni oramai vedevano la luce dell’abitazione perennemente accesa, anche nelle ore notturne. Non avendo sentito la donna rispondere al citofono per il secondo giorno consecutivo hanno deciso di telefonare ai vigili del fuoco per segnalare l’anomalia.

Un caso analogo

Nell’agosto scorso era accaduto un caso analogo sempre a Paleremo. Un dipendente comunale di Palermo, Giovan Battista Chianello, è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione. Da giorni non si recava più in ufficio e sono stati gli stessi colleghi ad insospettirsi che potesse essergli successo qualcosa. Il fatto che non si recasse al lavoro, presso gli uffici dell’Ottava circoscrizione, e non desse neanche più notizie su eventuali personali impedimenti aveva accesso un campanello d’allarme tra chi ogni giorno lavorava con lui gomito a gomito. Così hanno deciso di segnalare l’anomalia ai carabinieri che giunti nella sua abitazione si sono resi conto che l’uomo aveva perso la vita verosimilmente per cause naturali. Il corpo è stato infatti restituito ai familiari, dopo l’ispezione cadaverica che ha confermato le cause naturali del decesso.