Scoppia il caso sulla tariffa da 1,50 all'ora. Imperiale: "Chiesta interlocuzione all'Aci"

Dopo anni di attesa, aprono i cancelli del parcheggio di via Cadorna, a Palermo. La struttura dell’Albergheria servirà i residenti del quartiere e l’utenza del vicino ospedale pediatrico “Di Cristina. Ma non è tutto rose e fiori, già a partire dai prezzi per accedere all’impianto: 1,50 euro all’ora. Fatto sul quale il consigliere della Nuova DC Salvo Imperiale ha chiesto un incontro d’urgenza con i gestori dell’impianto.

Cosa prevede la struttura

Il parcheggio di via Cadorna rappresenta una risorsa importante sia per la presenza della Zona a Traffico Limitato (ZTL), sia per la vicina presenza del nosocomio pediatrico. La struttura dovrebbe infatti ospitare 120 posti auto, a cui si dovrebbero aggiungere gli stalli per moto e bici. Tutto coordinato a livello informatico da un sistema che dovrebbe vigilare sugli accessi a pagamento. Ed è proprio sul tariffario che si è sollevato un alone di polemiche. A rendere noto l’attuale prezziario è stato proprio il consigliere Salvo Imperiale. La tariffa per potere parcheggiare all’interno dell’impianto è di 1,50 euro all’ora. Per i dipendenti dell’ospedale “Di Cristina”, sarebbe prevista la possibilità di un forfettario ad 80 euro al mese, mentre per i residenti la cifra salirebbe a 100 euro al mese.

Imperiale: “Chiesto incontro d’urgenza con l’Aci”

Fatto sul quale si registra la presenza di posizione del consigliere della Nuova DC Salvo Imperiale. “Sono sicuramente soddisfatto per l’apertura del parcheggio, ma non posso che manifestare il mio dissenso rispetto alle tariffe offerte all’utenza – sottolinea il consigliere comunale della Nuova DC Salvo Imperiale -. I prezzi posti ai cittadini palermitani della zona ma anche agli utenti del vicino ospedale pediatrico “Di Cristina” sono decisamente fuori portata. Per tale motivo, ho avviato una richiesta d’interlocuzione all’Aci per verificare la possibilità di diminuire il tariffario richiesto. Altrimenti, tale struttura, attesa da tempo e fondamentale per l’intera zona, rischia di trasformarsi in un parcheggio per ricchi“.

La storia del parcheggio di via Cadorna

Il parcheggio di via Cadorna è stato finanziato con i fondi del “Patto Per Palermo“. Lavori sui quali l’Amministrazione anticipò la prima tranche di pagamenti addirittura nel 2019. Ciò con il versamento del 10% dell’importo complessivo finalizzato al progetto. A febbraio 2023, dopo anni di attesa, venne annunciata la chiusura dei lavori da parte del Comune di Palermo. Da lì in avanti rimaneva da affidare soltanto la gestione dell’impianto. Bando di gara poi vinto da ACS (Automobile Club Servizi), costola dell’ACI. Ma l’impianto non ha ancora aperto. Negli ultimi giorni, sono state tolte le reti perimetrali che precludevano l’accesso all’attigua strada collaterale e i collaudi di rito sul sistema informatico. Oggi è arriva l’apertura all’utenza anche se non senza polemiche. Da capire se le cifre per accedere all’impianto saranno o meno riviste.