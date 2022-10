Manutenzione attesa da tempo

Muretti transennati ed erbacce che invadono una sede stradale già ristretta per conformazione iniziale. Questo è lo stato in cui versa via Castellana Bandiera, storica strade del quartiere Acquasanta di Palermo. Luoghi diventati celebri per le riprese dell’omonimo film girato nel 2013 da Emma Dante e che oggi versa in una condizione di evidente degrado.

Lo stato di via Castellana Bandiera

Una situazione che mette in seria discussione la presenza dei requisiti minimi di sicurezza stradale. La strada risulta a senso unico in direzione di via Ammiraglio Rizzo. Fin qui nulla di strano, se non fosse che la stessa presenta un’importante restringimento nel suo tratto finale. Un luogo in cui, già normalmente, le auto fanno fatica a passare, ma il cui passaggio viene ulteriormente ristretto a causa della presenza di alcuni cannetti e di alcune fronde di alberi che hanno letteralmente invaso la sede stradale.

Situazione aggravata anche dallo stato in cui versa il muretto laterale, transennato in diverse parti, in attesa di lavori di manutenzione ad oggi non eseguiti. Al di là di alcune buche presenti sulla sede stradale, preoccupa inoltre lo stato della barriera di lamiera che separa via Castellana Bandiera da un terreno all’apparenza privato, ma sul quale pare vi sia un ‘contenzioso’ di proprietà. Metallo piegato nella parte finale e che potrebbe essere ‘fatale’, soprattutto per i mezzi a due ruote che transitano in zona.

Le sporgenze infatti sono coperte in precedenza dalle erbacce presenti a bordo strada, il che limita il tempo di reazione dei guidatori. Possibilità d’intervento che ne escono ulteriormente ridimensionate la sera, quando l’impianto d’illuminazione dovrebbe entrare in funzione. Cosa che invece non avviene, proprio a causa di problemi di funzionamento delle suddette strutture. Un’area nella quale si dovrebbe intervenire con urgenza, a tutela dei residenti e delle attività commerciali presenti in zona.