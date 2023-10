Carabinieri e polizia hanno condotto l’operazione

Notte di tensione quella trascorsa a Palermo, un uomo salvato mentre era in procinto di gettarsi da una palazzina. Aveva progettato di farla finita e voleva farlo lanciandosi nel vuoto da un’altezza di una quindicina di metri. Carabinieri e vigili del fuoco sono riusciti ad evitare il dramma.

Operazione di salvataggio coordinata

E’ accaduto ieri sera in via Conte Federico, nel quartiere di Brancaccio. L’uomo, un giovane di 30 anni, si era già sporto dal balcone e minacciava di lanciarsi. Immediate le segnalazioni arrivate ai centralini dei vigili del fuoco e dei carabinieri. In coordinamento pompieri e militari dell’Arma hanno predisposto quanto necessario per provare ad evitare la tragedia. E sono riusciti nell’intento, facendo desistere il 30enne dai suoi intenti suicidi. Il giovane si trovava al quarto piano . In totale quattro le squadre intervenute dei vigili del fuoco.

Alla stazione altro dramma sfiorato

Altra tragedia sfiorata nei giorni scorsi in piazza Caponnetto alla stazione Giachery di Palermo. Una donna di 39 anni, infatti, stava per buttarsi tra i binari. In quel momento, tuttavia, transitava una pattuglia dei vigili urbani. I due agenti, a bordo dell’auto, sono subito scesi e sono riusciti a bloccarla ed a farle cambiare idea salvandola, così, dal suo tentativo di suicidio. Decisivo l’intervento dei due agenti che, durante il servizio, si sono accorti di quanto stava per accadere.

La donna arrampicata

Non appena hanno visto la donna arrampicarsi sull’inferriata, hanno fermato la macchina e si sono precipitati verso di lei. Inizialmente l’hanno tenuta stretta per non farla cadere, poi hanno chiesto rinforzi alla centrale operativa. Immediatamente è arrivata un’altra pattuglia e insieme agli altri due colleghi, gli agenti hanno convinto a ritornare dall’altro lato della ringhiera. Sul posto è poi intervenuta un’ambulanza del 118 che ha visitato la donna. Successivamente è giunta anche la sorella alla quale è stata affidata.

