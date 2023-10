Tragedia sfiorata nei giorni scorsi in piazza Caponnetto alla stazione Giachery di Palermo. Una donna di 39 anni, infatti, stava per buttarsi tra i binari. In quel momento, tuttavia, transitava una pattuglia dei vigili urbani. I due agenti, a bordo dell’auto, sono subito scesi e sono riusciti a bloccarla ed a farla cambiare idea salvandola, così, dal suo tentativo di suicidio.

Intervento decisivo

Decisivo l’intervento dei due agenti della polizia municipale che, durante il servizio, si sono accorti di quanto stava per accadere. Non appena hanno visto la donna arrampicarsi sull’inferriata, hanno fermato la macchina e si sono precipitati verso di lei. Inizialmente l’hanno tenuta stretta per non farla cadere, poi hanno chiesto rinforzi alla centrale operativa. Immediatamente è arrivata un’altra pattuglia e insieme agli altri due colleghi, gli agenti hanno convinto a ritornare dall’altro lato della ringhiera.

Sul posto è poi intervenuta un’ambulanza del 118 che ha visitato la donna. Successivamente è giunta anche la sorella alla quale è stata affidata.

La Helpline-Telefono giallo

Si ricorda che c’è una linea verde per la prevenzione del suicidio sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. È “Helpline-Telefono giallo”, progetto realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Afipres Marco Saura, l’Associazione famiglie Italiane prevenzione suicidio. Al numero gratuito 800.011110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Dell’équipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.

Il tentativo di suicidio sul ponte Oreto

A gennaio scorso si verificò un episodio simile sul ponte Oreto, sempre a Palermo. In quell’occasione furono i poliziotti a salvare un giovane. Due passanti marito e moglie avevano notato il giovane a cavalcioni sulla balaustra che voleva gettarsi di sotto. Hanno chiamato il 112. Alcuni agenti di polizia sono arrivati a bordo di un paio di volanti.

I poliziotti hanno iniziato a parlare con il giovane e poi sono intervenuti riuscendo ad abbracciare il giovane e bloccarlo e poi ad affidarlo al personale del 118 che lo ha portato all’ospedale Civico.