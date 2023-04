Tanti eventi al Cassaro, nel cuore di Palermo

Il Cassaro invaso dai giovani: 500 studenti delle scuole del centro storico hanno partecipato questa mattina alla prima giornata della Via dei Librai e hanno dato via alla staffetta del biblioforo da Porta Felice alla Cattedrale.

Nell’isola letteraria dedicata a Vincenzo Consolo il via ufficiale alla ottava edizione della manifestazione con gli interventi di saluto con la presenza del viceprefetto vicario Anna Aurora Colosimo, del questore Leopoldo Laricchia, del direttore marittimo della Sicilia occidentale contrammiraglio Raffele Macauda, del tenente colonnello dell’arma dei carabinieri Aniello Schettino, dell’assessore comunale alla cultura Giampiero Cannella, di Giovanna Analdi presidente dell’associazione Cassaro Alto e di Giulio Pirrotta per il comitato la Via dei Librai.

Venerdì incontro con Tina Montinaro

Questa prima giornata e la mattina di domani sono occupati in gran parte proprio dalle attività programmate in queste settimane con la rete di scuole che hanno svolto gli incontri preparatori alle letture e agli incontri programmati per la via dei librai.

Tra questi, venerdì 21 aprile alle 11 Incontro con Tina Montinaro, la vedova di Antonio caposcorta del giudice Giovanni Falcone scomparso nella strage di Capaci del 23 maggio del 1992, con la partecipazione delle classi quarte e quinte della scuola primaria del Convitto Nazionale e della scuola “Giovanni Verga” a cura del Convitto Nazionale “Giovanni Falcone”.

A mezzogiorno incontro con don Pino Vitrano, Missione Speranza Carità

Alle 12 invece “Biagio Conte. Una scelta, un cammino: la speranza” Incontro con don Pino Vitrano della Missione Speranza e carità. Modera Cosimo Dellisanti.

A cura della Missione “Speranza e Carità” all’Isola Consolo (Cattedrale)

Due isole letterarie nel pomeriggio

Da domani pomeriggio due delle isole letterarie saranno a pieno regime con una serie di incontri uno dopo l’altro. Alle 19 un unico evento che si terrà sul palco centrale dell’isola Consolo sul piano della Cattedrale.

Domani, quindi si inaugura anche il nuovo spazio dell’Isola di Robinson in piazza Sett’Angeli dove nel pomeriggio Giuseppe Barbera parlerà di Palermo è un Giardino, alle 16, mentre alle 18 il presidente del Palermo Dario Mirri dialogherà con il giornalista Massimo Norrito.

E alle 18 al museo Riso si presenta presso la sala Sacs il volume THE BREAD HOUSE di Gandolfo Gabriele David, a cura di Andrea Kantos e Valentina Gioia Levy, Dimora Oz Edizioni e Postmediabooks, 2022, con testi di Lori Adragna, Gabriella D’Agostino, Giusi Diana, Giuseppe La Face, Valentina Gioia Levy, Simone Lucido, Giuseppe Russo, Maria Rosa Sossai. Modera Giusi Diana con Giuseppe La Face, Giuseppe Russo, Maria Rosa Sossai.

Dal 20 al 25 sarà allestita all’interno della sala Sacs del Museo la mostra “FORME DI NUOVE RITUALITÀ. Il lungo percorso della Casa del Pane” a cura di Francesco Piazza.

Anche i carabinieri presenti con uno stand

Anche i carabinieri sono presenti con un loro stand alla manifestazione le “La via dei librai” a Palermo. Il generale di brigata Antonino Neosi, della direzione dei beni storici e documentali dell’arma dei carabinieri di Roma ha presentato il periodico bimestrale edito dalla direzione dei beni storici e documentali del comando generale dell’arma dei carabinieri. Pubblicato per la prima volta nel gennaio 2016, la rivista on-line si affianca alle altre iniziative editoriali curate dall’Arma dei Carabinieri, Il Carabiniere, la Rassegna dell’Arma dei Carabinieri e le più recenti Natura e Silvae; lo scopo della rivista è quello di essere letta da tutti coloro che, Carabinieri e non, siano interessati a conoscere vicende della vita fin qui vissuta dall’Arma e dai suoi figli.

Nella chiesa di San Giacomo dei Militari al comando regionale alla presenza del comandante della Legione, generale di divisione Rosario Castello, di autorità civili e militari, di una rappresentanza dell’associazione nazionale carabinieri, di Fernando Asaro, procuratore della repubblica di Marsala e di Antonio Maiorana, direttore dell’unità di ginecologia e ostetricia dell’ospedale Civico di Palermo, di Simona Dalla Chiesa, figlia del compianto Generale è stato presentato il libro dal titolo “Carlo Alberto Dalla Chiesa. Un papà con gli alamari”.

Via dei Libraio 2023, il programma completo della seconda giornata

Venerdì 21 aprile

● Ore 09:00

Incontro con Alessia Misiti, Giulia Cordone e Iole Virzì. Saluti del Dirigente scolastico Domenico Di Fatta, presentazioni a cura di Maria Patrizia Allotta, Agata Lo Coco e Luigi Megna sui libri “Di palo in frasca” di Giulia Cordone, “Maestro unico in una società a pezzi” di Iolanda Virzì e “Il bambino che conta le stelle” di Alessia Misiti.

A cura dell’Istituto “Regina Margherita”

Teatro Istituto “Regina Margherita”

● Ore 10:00

“Ebrei e Sicilia. Storia, lingue e percorsi”.

Seminario del prof. Francesco Bonanno, docente di Ebraico biblico e vicepresidente dell’Istituto Siciliano per gli Studi Ebraici, con la partecipazione dell’Istituto Superiore “Ragusa-Kiyohara-Parlatore” e dell’Istituto Alberghiero “Pietro Piazza”.

A cura della Biblioteca dell’Officina di Studi Medievali

Biblioteca Centrale della Regione Siciliana

● Ore 10:00

Conversazione con Nadia Furnari, autrice di “Io sono Rita” e con Salvo Piscopo, docente e autore di “Ho sognato un arcobaleno in bianco e nero”.

A cura dell’Istituto di Istruzione Secondaria “Ettore Majorana”

Isola Consolo (Cattedrale)

● Ore 11:00

“Per un vocabolario vivente” Letture ad alta voce degli studenti del Liceo scientifico “Benedetto Croce” coordinati dalla prof. Isabella Tondo A cura del Liceo scientifico “Benedetto Croce”

Biblioteca Centrale della Regione Siciliana

● Ore 11:00

Incontro con Tina Montinaro con la partecipazione delle classi quarte e quinte della scuola primaria del Convitto Nazionale e della scuola “Giovanni Verga”

A cura del Convitto Nazionale “Giovanni Falcone”

● Ore 11:00

Cittadinanza e umanità

Come la tossicodipendenza giova e viene alimentata dal sistema criminale

Conversazione con Vincenzo Zavatteri, La Casa di Giulio, Lorenzo Capretta, Our

Voice e Francesco Montagnani, S.O.S. Ballarò

A cura del La Via dei Librai

Isola Consolo (Cattedrale)

● Ore 12:00

Cittadinanza e umanità Biagio Conte. Una scelta, un cammino: la speranza Incontro con don Pino Vitrano della Missione Speranza e carità.

Modera Cosimo Dellisanti

A cura della Missione “Speranza e Carità”

Isola Consolo (Cattedrale)

● Ore 12:00

Presentazione del libro “Bushcraft 101. Guida da campo all’arte della sopravvivenza nella natura selvaggia” di Dave Canterbury, Priuli & Verlucca editore

Dialogano Enrico e Marco Romano con Maurizio Zacco.

Evento Victorinox – Romano Articoli militari

postazione Articoli militari Romano-Victorinox

● Ore 16:00

“Palermo è un giardino” Conversazione con Giuseppe Barbera, professore ordinario di Colture Arboree nell’Università di Palermo, e Claudio Gulli, storico dell’arte.

Modera Eleonora Lombardo

A cura di Redazione di Robinson – La Repubblica

Isola Robinson

● Ore 16:00

Presentazione del libro “La ragazza che sognava la libertà. Storia di Lia Pipitone giovane vittima della mafia”, di Clelia Lombardo, Raffaello editore.

Insieme all’autrice intervengono Valeria Catalano, Dirigente scolastica I.C. Colozza

Bonfiglio, e Marina Venturella, Dirigente scolastica I.C. Rita Levi Montalcini

A cura della Rete per la Promozione della Cultura Antimafia nella scuola.

Isola Consolo (Cattedrale)

● Ore 17:00

Franco Scaldati “Teatro 1975-1979” pp. 840, 1° ed. 2022

Franco Scaldati “Teatro 1981-1990” pp. 672, 1° ed. 2022, a cura di Viviana Raciti e Valentina Valentini, edizioni Marsilio – CRICD Con Laura Cappuggi, direttrice del CRICD, dialoga Melino Imparato della Compagnia “Franco Scaldati”.

A cura del Centro Regionale per l’Inventario, la Catalogazione e la Documentazione grafica, fotografica, aerofotogrammetrica, audiovisiva (CRICD)

Biblioteca Centrale della Regione Siciliana

● Ore 17:00

“Se questo è un uomo”. Conversazione con Evelina Santangelo, scrittrice, Antonella Inverno, giurista specializzata in tutela internazionale dei diritti umani e dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Save the Children, Alessandra Sciurba, coordinatrice della clinica legale per i diritti umani dell’Università di Palermo, e Alessandra Ziniti, inviata di Repubblica.

A cura di Redazione di Robinson – La Repubblica

Isola Robinson

● Ore 18:00

Esposizione “Il libro del pane” di Gandolfo David. La mostra è incentrata sul libro The BREAD HOUSE curato da Andrea Kantos e Valentina Gioia Levy, co-pubblicato da Dimora Oz Edizioni e Postmediabooks.

A cura del Museo RISO

Museo RISO

● Ore 18:00

“Il Palermo, dal fallimento alla rinascita”, conversazione con Il presidente del Palermo Dario Mirri in dialogo con il giornalista di Repubblica Massimo Norrito.

A cura di Redazione di Robinson – La Repubblica

Like this: Like Loading...