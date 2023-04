Pirrotta, "questa edizione è nel segno dell'impegno civico"

Una staffetta tra i ragazzi dei licei palermitani lungo il Cassaro ha dato il via all’ottava edizione della “Via dei Librai”. E’ iniziata così l’ottava edizione della Via dei Librai, la rassegna del libro e della cultura, in programma a Palermo sino al 25 aprile. Di vera staffetta s’è trattato, con le batterie dei ragazzi a darsi il cambio lungo tutto Corso Vittorio Emanuele, sino all’arrivo nello spiazzale della Cattedrale. Come ogni staffetta i corridori, di tappa in tappa, si passavano di mano un testimone. Cosa è stato usato come testimone dalle squadre degli studenti ? Ogni squadra aveva un libro come “testimone”. “I testi sono stati scelti dai ragazzi”, racconta Giulio Pirrotta, del comitato organizzatore della rassegna. Tra i libri che hanno corso per lungo il Cassaro c’è anche un volume scritto dagli studenti palermitani. “C’è sembrato giusto far scegliere ai ragazzi con quale testimone correre. Tra i volumi scelti c’è anche una raccolta di lettere, un libro scritto dagli studenti del Liceo Vittorio Emanuele di Palermo. E’ un libro molto importante: è una raccolta di pensieri e lettere che i ragazzi del liceo hanno pensato di dedicare e inviare ai loro pari età in Ucraina“.

L’edizione 2023 nel segno di cittadinanza e umanità

Un segnale di attenzione molto importante, eco della cifra narrativa di questa rassegna, dedicata quest’anno al tema “cittadinanza e umanità”. L’edizione 2023 sembra essere un punto di svolta per la “Via dei Librai”. Oltre alle partneship nazionali, quest’anno alla rassegna “cresce il numero degli espositori, degli editori e degli autori presenti – commenta Pirrotta – ed è per noi un carico di crescente responsabilità, che insieme all’Associazione Cassaro Alto, sentiamo di poter accettare soprattutto come impegno civico”.

In calendario anche dibattiti sul contrasto alle tossicodipendenze

Quest’anno alla Via dei Librai la parola passa nuovamente ai ragazzi, agli studenti. “Declinando la rassegna nella direzione dell’impegno civico – continua Pirrotta – tra i tanti appuntamenti in calendario da qui al 25 aprile, sono previsti anche momenti di dibattito e riflessione sul dramma della diffusione della droga”, tema questo, ritornato di stringente attualità per i recenti fatti di cronaca

