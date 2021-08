il restyling

Partiranno entro fine mese, il prossimo 30 agosto, i lavori di riqualificazione dell’asse di via Emerico Amari, a Palermo. La tanto attesa “mini rambla” annunciata anni fa dalla Giunta Orlando, dovrebbe diventare realtà. Ma non avrà nulla a che vedere con quella di Barcellona, se non l’idea di partire dal Porto.

Opere minimali e arredi low cost

La via, per dare ideale continuità all’ingresso principale del porto, è già stata pedonalizzata nel tratto compreso tra la via Francesco Crispi e la via Principe di Scordia. Le opere di restyling della strada prevedono la collocazione di opere minimali e arredi urbani lungo tutta la carreggiata.

Il progetto: “Rosa dei venti” e asfalto colorato

“Le opere da svolgere – scrive in una nota Francesco Teriaca, dirigente del Coime e coordinatore dei lavori – consistono nell’eliminazione di due marciapiedi spartitraffico, posti al centro del sito; l’eliminazione di pali di segnaletica varia; ripristino delle relative aree di sedime; collocazione di un inserto in marmette di ceramica raffigurante la Rosa dei Venti; collocazione di fioriere e panchine. Inoltre sarà eseguito, ove necessario, il riposizionamento a quota stradale dei coperchi dei pozzetti esistenti. A dare un tocco qualificante al restyling complessivo è prevista, infine, la pitturazione dell’asfalto esistente, finalizzata a far risaltare i decori stradali e la Rosa dei Venti in particolare”.

“La via dell’Arte”

“La riqualificazione di via Emerico Amari – dichiara Fabio Giambrone, vicesindaco e assessore al Decoro Urbano e al Coime – rientra in un progetto più vasto che riguarda tutta la zona del porto e le vie interessate dal percorso turistico verso il centro città. Già riqualificata la via principe di Granatelli che potrebbe diventare ‘La via dell’Arte‘ con le sue istallazioni artistiche, i murales, nuovo asfalto, marciapiedi, arredo urbano e video sorveglianza, il cui progetto pilota, realizzato con le maestranze comunali del Coime, sarà replicato per via Emerico Amari e altri luoghi limitrofi, in cui sarà necessario rigenerare l’attenzione dell’Amministrazione nei confronti degli operatori turistici e commerciali del centro città. I lavori inizieranno il 30 agosto e vedranno impegnata, oltre al Coime, anche l’Amg”.

Il nuovo look riguarderà per il momento solo lo spiazzo davanti alla Camera di Commercio.

Due anni di ritardo

Il 17 aprile 2019 Giambrone dichiarava il via i lavori entro luglio 2019: “I lavori partiranno immediatamente – diceva – anche grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio che ha redatto un progetto di massima”. Nel frattempo sono passati altri 2 anni. Sarà la volta buona?