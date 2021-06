entro fine giugno dovrebbe partire il restyling dell'area

Pedonalizzazione del centro di Palermo

Chiuse al traffico via Emerico Amari e via Ruggero Settimo

Quella che secondo il Comune dovrebbe essere “la rambla” della città non esiste ancora

Soprattutto nelle ore serali e nei weekend auto e moto parcheggiate ovunque

Pedonalizzazione del centro di Palermo, per il momento non se ne intravedono i benefici.

Quella che dovrebbe essere “la rambla” della città non esiste ancora. O meglio, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale c’è, ma di fatto, l’area che dovrebbe essere riservata ai pedoni è invasa dalle auto e dalle moto parcheggiate, specialmente la sera e nei weekend.

La chiusura al traffico di via Amari e via Ruggero Settimo

L’8 giugno il debutto della lunga isola pedonale da via Amari al centro storico, con la chiusura al traffico anche di via Ruggero Settimo. Mancano ancora un centinaio di metri da pedonalizzare, tra via Michele Amari e via Wagner, dove il cantiere del collettore fognario resterà ancora, perché malgrado il fatto che i lavori avrebbero dovuto finire l’anno scorso, l’azienda appaltatrice ha chiesto una proroga. I residenti lamentano il mancato rispetto dell’area pedonale, con mezzi parcheggiati ovunque, anche in mezzo ai vasi.

Auto e moto parcheggiate anche a ridosso della segnaletica che indica l’inizio dell’area pedonale all’altezza di via La Masa, verso via Principe di Scordia.

E a quanto sembrerebbe, passate le ore diurne, i vigili urbani nella zona non ci sono.

La rambla sinora rimasta solo sulla carta

“Ma tanto cosa cambia?”. Questo lo sfogo a Repubblica Palermo di Francesco Raffa, commerciante dell’associazione “Amari cantieri”. E ancora: “L’area pedonale è solo sulla carta. Le auto entrano nonostante i cartelli. I dissuasori sono stati messi solo in via Ruggero Settimo. Ma il problema non è neppure quello: dove sono i vigili urbani? Dopo il giorno dell’inaugurazione non se ne sono visti più in giro”.

Gli agenti della polizia municipale qualche giorno fa hanno chiuso il tratto tra piazza Castelnuovo e via Ruggero Settimo con i blocchi di cemento bianchi, che in via Amari non ci sono ancora.

Il vice sindaco Fabio Giambrone ha assicurato che arriveranno la prossima settimana.

Il progetto del Comune

Eppure il Comune ha promesso che una rambla palermitana ci sarà. Entro fine giugno dovrebbe partire una operazione di restyling dell’area con fioriere e asfalto colorato. Ma i residenti non ci credono troppo, o comunque non pensano che questo avverrà a breve. Ci certo, servirebbero delle telecamere di videosorveglianza nella zona, dove non manca, solo per fare un esempio, chi fa pipì per strada, soprattutto nelle ore serali.