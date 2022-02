EPISODIO AVVENUTO QUESTA MATTINA

Episodio drammatico avvenuto questa mattina all’angolo fra via Roma e via Filippo Guardione, a Palermo. Alle prime luci dell’alba, una donna ha tentato il suicidio. La signora, prima di eseguire l’insano gesto, ha lanciato il proprio cane dalla finestra che dava nell’androne del palazzo. La donna è stata trasportata in condizioni critiche all’ospedale Civico.

Il dramma in via Guardione

A dare l’allarme su quanto accaduto sono stati i residenti dello stabile in cui si è consumato l’accaduto. Sul posto sono arrivate due volanti della polizia, un automezzo e un camion dei vigili del fuoco, nonchè una squadra della Reset.

Il personale della partecipata del Comune di Palermo si è occupato del recupero dell’animale ferito, avvenuto intorno alle 10. Il cane è stato posto su di una barella e trasportato al centro medico più vicino. Non si conoscono ancora le motivazioni del gesto della signora. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Civico in codice rosso.