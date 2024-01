Episodio avvenuto questa notte. Poche ore prima guasto in via dello Spezio

Due interventi in poche ore per problemi legati a possibili fughe di gas. Dopo le operazioni di messa in sicurezza condotte in via dello Spezio nella serata di ieri, i vigili del fuoco sono stati impegnati questa notte anche in via Isidoro La Lumia, nel cuore del centro di Palermo. Ad allertare i mezzi di soccorsi alcuni commercianti che avrebbero avvertito puzza di gas in strada all’altezza del civico 15. Una volta giunti sul posto, gli uomini del personale del 115 hanno chiuso la valvola dell’impianto per motivi precauzionali. Ciò al fine di poter condurre indagini più approfondite. Non si sarebbero registrati problemi alla struttura di trasporto del gas. Le operazioni di controllo si sono concluse dopo qualche decina di minuti.

Intervento poche ore prima in via dello Spezio

Un intervento che segue, a qualche ora di distanza, a quello effettuato in via dello Spezio, strada senza uscita posta a pochi passi dal teatro Politeama di Palermo. L’episodio è avvenuto intorno alle 18.30. Dopo la chiamata di alcuni residenti, sul posto è immediatamente intervenuta la polizia municipale che, accorgendosi di quanto stava avvenendo, ha allertato il personale dei vigili del fuoco. Gli abitanti della zona sono stati allertati dall’odore di gas che proveniva da un avvallamento presente sulla sede stradale. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza la rete, eliminando così un potenziale pericolo per la comunità. Durante le operazioni, è stato precluso l’accesso alla strada senza uscita, bloccando anche gli ingressi dal lato della scalinata posta in via Amari. L’area è stata successivamente messa in sicurezza, eliminando così la situazione di pericolo.